احتفظت بجثة جدتها في الثلاجة لمدة 16 عاما لسبب غريب

في واقعة غريبة، احتفظت امرأة أمريكية بجثة جدتها داخل ثلاجة لمدة 16 عاما حتى تتمكن من استمرار الحصول على معاش الضمان الاجتماعي للمرأة المسنة، وفق ما ذكرت صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية.

وبحسب الصحيفة، وجهت إلى ”سينثيا بلاك“ البالغة 61 عاما من يورك هافن في ولاية بنسلفانيا، رسميا تهمة إساءة استخدام جثة جدتها، فيما قالت السلطات إن بلاك كانت تستخدم شيكات الضمان الاجتماعي لجدتها المتوفاة للمساعدة في سداد رهنها العقاري، وقد تم اتهامها بالسرقة والاستيلاء غير القانوني على ممتلكات مسروقة وإساءة معاملة جثة.

وذكرت شرطة الولاية؛ أنه تم احتجاز ”بلاك“ في مقر إقامتها ونقلت إلى المركز القضائي لمقاطعة يورك للتحقيق معها، ثم أُطلق سراحها في نهاية المطاف بكفالة غير مضمونة قدرها 50 ألف دولار، وحسب سجلات المحكمة، لم تعلق بلاك على القضية حتى الآن.

كما ذكرت صحيفة ”يورك ديلي ريكورد“، أن شرطة الولاية اكتشفت الجريمة، بعد تقديم تقرير يفيد بالعثور على بقايا بشرية داخل مجمد أواخر العام الماضي، وبمساعدة فحص الحمض النووي، تم التعرف على المتوفاة أنها جلينورا ريكوورد ديلاهاي.

وذكرت الصحيفة أن بلاك، وهي حفيدة ديلاهاي، وجدت جدتها متوفاة في منزلها بمنطقة أردمور في مارس 2004، وأن ديلاهاي كانت تبلغ من العمر 97 عاما في ذلك الوقت، لكن على ما يبدو أن عائلة ديلاهاي كانت بحاجة إلى الدخل الذي تلقته الجدة من الضمان الاجتماعي.

وصرحت بلاك لشرطة الولاية أنها حملت رفات جدتها إلى الطابق السفلي ووضعتها في الثلاجة، ثم قامت بنقل المجمد مع بقايا ديلاهاي من منزلها في أردمور إلى مقاطعة يورك في عام 2007.

وعندما انتقلت، استخدمت معاش جدتها من الضمان الاجتماعي لدفع الرهن العقاري، ومع ذلك لا تزال بلاك تواجه مشاكل مالية، كما اكتشفت الشرطة أن إدارة الضمان الاجتماعي دفعت إلى المرأة الميتة 186183 دولارا بين عامي 2001 و 2010، ولا يزال تحقيق الشرطة جاريا.