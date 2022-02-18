احداهنّ شقيقتُه الحامل.. رجل قتل 4 نساء طليقاً في تركيا!

رجل تركي قتل 4 نساء في بلجيكا”ليغسل شرف عائلته” ينعم الان بالحرية في بلده تركيا بعد ترحيله كي يكمل محكوميته، الا انه الآن حر طليق على الطرقات.

وقد افادت ديلي ميل بأن التركي “عثمان كالي” حُكم عليه مدى الحياة في السجون البلجيكية لقتله 4 نساء عام 2004. وقد رحّل في وقت سابق الى بلده الاصلي عام 2013 ليكمل باقي حياته في السجن، غير ان السلطات التركية حررته عام 2016 وحذفت جميع تهمه وفق معلومات امنية.

واعلنت bbc التركية ان “كالي” قضى 3 سنوات فقط في الحبس في موطنه الأصلي.

وفي تشرين الثاني عام 2004، قتل “كالي” الذي كان يقطن في مدينة “غنت ” البلجيكية 4 نساء من بينهن شقيقته الحامل. وقام الرجل التركي بربط زوجته البالغة من العمر 25 عاما وشقيقته الحامل البالغة من العمر 19 سنة الى كرسيين وأطلق عليهما النار قبل ان يحرق جسديهما.

وبعدها اوصل زوجته السابقة “ويندي بليندمان” الى المنزل، اطلق النار عليها وعلى والدتها فتوفيتا على الفور. وعندما كان عائدا الى منزله، تعطلت سيارة “كالي” فاستقل سيارة امرأة واخذها رهينة.

وبعد اعتقاله، اعلنت السلطات البلجيكية انه قضى 18 شهرا في السجن في وقت سابق بعدما خطف ابنه من زوجته البلجيكية. وفي التحقيق معه، قال “كالي” للشرطة انه ارتكب هذه الجرائم لغسل شرف العائلة.

وقد اصدر القضاء البلجيكي حكما يقضي بحبسه مدى الحياة بعد محاكمة استمرت ٤ سنوات. حيث قضى ٥ اعوام في السجون البلجيكية قبل ان يُنقل الى تركيا لاستكمال محكوميته في بلاده.

وقد نقل في حزيران عام ٢٠١٣. ووفق تقارير، فقد امضى فقط ٣ سنوات في السجن في تركيا قبل اطلاق سراحه جزئيا وتبرئته من كل الجرائم المذكورة.

وأفاد محاميه في حديث لوسائل الاعلام بأنه اطلق سراح وكيله جزئيا عام ٢٠١٦ وبعدها أخذت افادته عام ٢٠١٩. وتمت تبرئته من كل الأحكام. وقال “عثمان كالي” البالغ من العمر ٦٣ سنة: “انا استمتع بالشمس والبحر والشاطئ. لقد أتتمت محكوميتي. وسأبدأ حياة جديدة”.