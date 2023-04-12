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احمد العوضي لـ ياسمين عبد العزيز: انا شمتان!

منذ 5 دقائق

ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي

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نشر الفنان أحمد العوضي صورة من مشهد ضمن احداث الحلقة ال ٢٠ من مسلسل “ضرب نار”، وذلك من خلال حسابه الرسمي على ” فيسبوك”.


وتضمن احداث المشهد مواجهه حادة بين ماجد المصري وياسمين عبد العزيز بعد اكتشافه تناولها لادوية منع الحمل دون علمه وان هذا السبب لعدم انجابها منذ بداية زواجهم.

يشارك في بطولة مسلسل “ضرب نار” بجانب ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي كلا من: ماجد المصري، وسهير المرشدي، وهدى الأتربي، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وتامر نبيل، وتيسير عبدالعزيز، والعمل من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.

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