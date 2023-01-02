احمد العوضي في صورة من كواليس مسلسل "ضرب نار"

نشر الفنان احمد العوضى صورة لاحدث كواليس من مسسلسل ” ضرب نار ” ، وذلك عبر حسابة الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك “.

وقد علق العوضي على الصورة قائلا : ” خناصرنا مسنونه في الحق، ان بات الحق مات ، الكوماندا ، ضرب نار ” .

مسلسل “ضرب نار” تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته سهير المرشدي، هدى الأتربي، إيمان السيد، بدرية طلبة، تامر نبيل، أحمد عبد الله محمود، تيسير عبد العزيز، وعدد آخر من الفنانين ويسجل العمل التعاون الثالث بين ياسمين والعوضي في الدراما بعدما قدما سوياً مسلسلى “لآخر نفس” و”اللى مالوش كبير”.

ويأتي هذا التعاون الثاني بين العوضي وزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز وذلك بعد نجاحهم في مسلسل “اللي مالوش كبير” وشاركهم في البطولة خالد الصاوي، دينا فؤاد، خالد سرحان، أحمد سعيد عبد الغني، محمود حافظ، دنيا عبد العزيز، عايدة رياض، وغيرهم من الفنانين، العمل من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج مصطفى فكري.