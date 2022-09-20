احمد فلوكس لـ محمد رمضان: اخلاقك اخلاق صبي الرقاصة

هاجم الممثل المصري ​أحمد فلوكس​، الفنان ​محمد رمضان​، بعد سخرية الأخير من والده الممثل ​فاروق فلوكس،​ لتجسيده دور “صبي رقاصة”.

وكتب الممثل فلوكس على صفحته الخاصة على “فيسبوك”: “شوف يا حماده، انت ترفض إنك تعمل دور صبي رقاصة لأنك دايما نمبر وان، فأكيد هتبقي عينك على دور الرقاصة نفسها، مش الصبي بتاعها، وانت ما شاء الله ناجح في ده جدا وبتعمله سهل وانت عريان ما دريان”.

وتابع: “امبر وان بقي يا سيدي، زي بظبت ما يكون واحد مسجل نشل استحاله يحلم ان يكون امين شرطه، حلمه هايكون اكبر من كده .. هايكون امبر وان، انا ولدي عمل دور صبي رقاصه لانه بيعشق التمثيل و الادوار الصعبه فا لما يكون المهندس فاروق توفيق صالح مبارك اللي شارك في بناء المصانع الحربيه في بلدك و شقي و تعب وكان عاشق للفن يعمل دور زي ده اولا لحبه للتحدي في صعوبه هذا الدور و ثانيا علشان يصرف علي اولاده و يطلعهم محترمين و رجاله و ليهم مكانتهم و هيبيتهم الربانيه و يحترمهم المجتمع فا ده شي لا يعيبوا بالعكس”.

واوضح أحمد فلوكس: “الحمد الله أبويا ربا راجل بيحترم نفسه و بيحترم اللي بيقدموا للناس و بيحترم بلده و دمه فداء ليها لان شعب بلده هما اللي عملوا فلازم يقدملهم احسن حاجه و بحمد ربنا اكتر و اكتر ان ماخلفش واحد مسجل نشل لان المسجل هاتكون اقصي طموحوا ان يكون اسطوره و هايرقص باردو بس عريان”.

و واصل: “و بعدين مش شرط تعمل دور صبي رقاصه، ممكن تكون نجم كبير بس اخلاقك اخلاق صبي الرقاصة و ده الاخطر مع ان والله صبي الرقاصه ولا بيقهر حد ولا بيظلم حد و لا ليه في سكك الشيوخ و الدجل ولا نصاب ولا بيحكها مع الكبار”.

واختتم، قائلاً: “و في نهايه كلامي ربنا يوفق الجميع و تلاقي في كل جركن اللي يخليك تركن، و ربنا يكفيك شر حفيد البشوات لما يكون كمان صعيدي و متعلم و متربي تربيه ولاد البلد والرجاله، و من الاشراف، علشان لما يجتمع العلم والقوه والفكر الصياعه والقلب الميت في الحق والمال في حد بالمواصفات دي لما بيغضب بيبقي عامل زي الظابط كده اللي مسك مسجل نشل وهو بيسرق هدوموا اللي عالمنشر، تفتكر هايعمل في ايه، هايعرفوا ساعتها العالمه كانت عالمه بأيه، وفي اخر كلامي تحياتي لكل ناجح ومربي فاضل ولا عزاء للمسجلين”.