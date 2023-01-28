السبت 6 رجب 1444 ﻫ - 28 يناير 2023 |
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اختبأ من اصدقائه في حاوية ببنغلادش فوجد نفسه في ماليزيا

منذ 12 دقيقة
علم بنغلادش

علم بنغلادش

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عثر عمال الموانئ في ماليزيا على صبي بنغالي، اختبأ 6 أيام في حاوية نقل غادرت ميناء مدينة شيتاغونغ البنغلاديشية، إلى ميناء كلانغ في ماليزيا.

وأفادت صحيفة “فري ماليزيا تودي”، نقلا عن شرطة مقاطعة كلانغ في ماليزيا، بأن الصبي البنغلاديشي المدعو فهيم كان يلعب “الغميضة” مع أصدقائه في ميناء مدينة شيتاغونغ في بنغلادش، واختبأ داخل حاوية نقل بحري، وانتابته غفوة بداخلها.

وعندما استيقظ وجد نفسه محبوسا بداخلها، وحاول الاستنجاد، إلا أن أحدا لم يسمع صراخه، فقضى في الحاوية 6 أيام دون طعام أو شراب، حتى وصلت إلى ميناء كلانج في ماليزيا.

وأضافت الصحيفة، أن عمال الموانئ في بداية الأمر، ظنوا الطفل مخطوفا من قبل مهربي البشر، أو تجار الأعضاء، فاتصلوا بالشرطة على الفور، وعند التحقيق مع الطفل، أخبر طواقم الشرطة بما حصل معه.

وتم التواصل مع ذوي الطفل، ونقله إلى أحد المستشفيات الماليزية، وأفاد الأطباء بأن حالته الصحية جيدة، وستتم إعادته إلى بلاده ومنزله قريبا ليلعب من جديد.

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