اختبار صعب.. مدرب انتر يعلق على مواجهة بورتو بدوري الأبطال

قال سيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلان، الثلاثاء، إن الفريق الإيطالي لن يستهين بمنافسه بورتو في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدا الأربعاء رغم أنه المرشح الأبرز للتأهل.

ويحتل إنتر المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الإيطالي بعد فوزه بثلاث من آخر أربع مباريات له في المسابقة المحلية لكنه سيواجه بورتو الذي حقق عشرة انتصارات متتالية في جميع المسابقات حتى الآن هذا العام.

وقال إنزاغي للصحفيين “فيما يتعلق بالترشيحات لست جيدا بما يكفي في هذا المجال… نحترمهم (بورتو) كثيرا. يصعدون أو يقتربون دائما من التأهل لدور خروج المغلوب … نثق في أنفسنا وفريقي في حالة معنوية جيدة”.

وسيواجه إنزاجي مدرب بورتو سيرجيو كونسيساو زميله السابق في لاتسيو الذي فاز معه بكأس إيطاليا في عام 2000.

وقال إنزاغي “تسعدني رؤية سيرجيو مرة أخرى. كان زميلا رائعا في الفريق وشاركت معه الانتصارات في لاتسيو. إنه مدرب رائع ويقوم بأشياء رائعة. يجيد اللعب البدني والفني أيضا”.

وأضاف أن المهاجم روميلو لوكاكو، الذي سجل ركلة جزاء في الفوز 3-1 على ملعبه أمام أودينيزي يوم السبت الماضي، ولاعب الوسط مارسيلو بروزوفيتش في طريقهما للتعافي بشكل كامل.

وقال “اللاعبان في حالة جيدة جدا بدنيا. يتعافيان جيدا. غاب بروزوفيتش كثيرا والآن بدأ يشارك في دقائق أكثر بالمباريات. أمام أودينيزي لعب 65 دقيقة بأفضل طريقة”.

ويحتل بورتو المركز الثاني في الدوري البرتغالي برصيد 51 نقطة متأخرا بخمس نقاط عن بنفيكا المتصدر بعد 21 مباراة.