اختراق حسابات هاني شاكر على فيس بوك وإنستغرام

تستمر سلسلة خرق الحسابات من قبل مجهولين، وتشمل هذه الخروقات حسابات مشاهير وفنانين لأغراض معينة لا يكشف عنها في أغلب الأحيان.

أعلن الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، عن تعرض حساباته على فيس بوك وإنستغرام، للاختراق محذرا جميع متابعيه اللذين يتابعونه على حساباته.

وكتب هاني شاكر، عبر حسابه على تويتر، قائلا:” للأسف الشديد قد تم اختراق حسابي على الفيس بوك و إنستغرام وتم وضع بوستات مغرضة مقصودة لتشويه صورتي امام الرأي العام والحمدلله تم تدارك الموقف واستعادة الحسابات مرة أخرى وسيتم محاسبة من تجرأ وقام بهذا الفعل”

وكان أمير الغناء العربي هاني شاكر قد شارك في حفل توزيع حفل جوائز ‏JOY AWARDS، حيث قدم أغنية “علي الضحكاية” والتي تألق في تقديمها، وذلك بعدما قدم كاظم الساهر أغنية “أحبينى”.

وأحيا النجم هاني شاكر حفلاً غنائيًا ضمن حفلات موسم الرياض، وشارك في الحفل المطرب محمد محسن والمطربة مي فاروق، والفرقة الموسيقية بقيادة الموسيقار أمير عبد المجيد، وقدم هاني شاكر باقة من أجمل أغانيه.

وكان هاني شاكر ممثلا نقابة الفنانين في مصر قد أحدث ضجة في وقت سابق بسبب جرأة قرارات بحق بعض الفنانين الشعبيين حيث أصدر قرارات بوقفهم عن الغناء.