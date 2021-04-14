اختفاء عسكري مصري في إيطاليا متهم بالتحرش

ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، اليوم الأربعاء، أن عسكريا ضمن وفد مصري موجود في إيطاليا اختفى في ظروف غامضة إثر توجيه اتهامات له بالتحرش وإخباره بأنه قيد التوقيف.

وقال السكرتير الوطني لليسار الإيطالي، نيكولا فراتوياني، إن المحققين في قضية تعرض فتاة للتحرش الجنسي في مدينة ليجوريا نهاية الشهر الماضي، اكتشفوا اختفاء العسكري المصري المتهم بالقضية، وإنه عاد إلى مصر.

ونقلت وكالة (نوفا) اليوم الأربعاء عن فراتوياني قوله، إن ما حدث في منطقة لا سبيتسيا الإيطالية في الأيام الماضية يحتاج إلى توضيح دقيق.

وأضاف أن المحققين كانوا مطمئنين من التزام العسكري بالبقاء تحت تصرف السلطات، مشيرا إلى أن رجال الدرك الإيطاليين حضروا الجمعة الماضي إلى الفندق حيث يتواجد العسكريون المصريون لإخطارهم بأمر احتجاز العسكري رهن الإقامة الجبرية، لكن اكتشفوا أنه اختفى وعاد إلى مصر.

وقال فراتوياني، إن التحقيقات توصلت إلى المسؤول المحتمل عن قضية التحرش، وهو عسكري مصري ضمن الوفد الذي يجب أن يتسلم فرقاطة باعتها إيطاليا لمصر.

وأشار إلى أن الصحف المحلية تتحدث -أيضا- عن أن هذه القضية تابعتها المخابرات الإيطالية باهتمام كبير من قبل، واصفا القصة بالمحيرة للغاية.