الجمعة 14 محرم 1444 ﻫ - 12 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اختفاء عسكري مصري في إيطاليا متهم بالتحرش

14 - أبريل - 2021
عاصمة إيطاليا - روما

عاصمة إيطاليا - روما

A A A
طباعة المقال

ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، اليوم الأربعاء، أن عسكريا ضمن وفد مصري موجود في إيطاليا اختفى في ظروف غامضة إثر توجيه اتهامات له بالتحرش وإخباره بأنه قيد التوقيف.

وقال السكرتير الوطني لليسار الإيطالي، نيكولا فراتوياني، إن المحققين في قضية تعرض فتاة للتحرش الجنسي في مدينة ليجوريا نهاية الشهر الماضي، اكتشفوا اختفاء العسكري المصري المتهم بالقضية، وإنه عاد إلى مصر.

ونقلت وكالة (نوفا) اليوم الأربعاء عن فراتوياني قوله، إن ما حدث في منطقة لا سبيتسيا الإيطالية في الأيام الماضية يحتاج إلى توضيح دقيق.

وأضاف أن المحققين كانوا مطمئنين من التزام العسكري بالبقاء تحت تصرف السلطات، مشيرا إلى أن رجال الدرك الإيطاليين حضروا الجمعة الماضي إلى الفندق حيث يتواجد العسكريون المصريون لإخطارهم بأمر احتجاز العسكري رهن الإقامة الجبرية، لكن اكتشفوا أنه اختفى وعاد إلى مصر.

وقال فراتوياني، إن التحقيقات توصلت إلى المسؤول المحتمل عن قضية التحرش، وهو عسكري مصري ضمن الوفد الذي يجب أن يتسلم فرقاطة باعتها إيطاليا لمصر.

وأشار إلى أن الصحف المحلية تتحدث -أيضا- عن أن هذه القضية تابعتها المخابرات الإيطالية باهتمام كبير من قبل، واصفا القصة بالمحيرة للغاية.

    المصدر :
  • إرم نيوز

المزيد من منوعات

بيب غوارديولا
غوارديولا يؤكد أن سيتي سيتعاقد مع المدافع جوميز
جينفير لوبيز ووبن أفليك
بن أفليك يعرض قصره للبيع.. فأين سيعيش؟
بريتني سبيرز
منشورٌ لبريتني سبيرز يعرضها لإتهامات بالعنصرية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

باسم الشيخ حسن
(بالفيديو) انتهاء أزمة الرهائن في فدرال بنك.. على ماذا حصل باسم الشيخ حسين؟
خطوط الغاز- أرشيفية
وكالة الطاقة: التحول من الغاز يعزز الطلب على النفط
الدولار
هل يُرفع الدولار المصرفي إلى 12 ألف ليرة؟