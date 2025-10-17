اختفاء لوحة لبيكاسو كانت في طريقها إلى معرض بغرناطة في إسبانيا

ذكرت مؤسسة كاخا غرناطة أن لوحة للفنان بابلو بيكاسو تعود إلى عام 1919 اختفت في أثناء نقلها للعرض في معرض مؤقت في مدينة غرناطة جنوب إسبانيا، مما دفع الشرطة إلى فتح تحقيق.

وقالت المؤسسة في بيان صدر في وقت متأخر من أمس الخميس إن اللوحة المفقودة، وهي لوحة صغيرة ذات إطار مرسومة بألوان الجواش وتحمل عنوان “حياة صامتة مع جيتار”، كانت جزءا من شحنة أكبر من الأعمال الفنية التي نقلت من مدريد إلى المدينة الأندلسية من أجل معرض “الحياة الصامتة. الخلود الخامل”.

وأكدت المؤسسة اليوم الجمعة أن اللوحة، التي يملكها جامع أعمال فنية خاص وتبلغ أبعادها 13×10 سنتيمتر، جرى التأمين عليها بقيمة تقديرية تبلغ 600 ألف يورو (700 ألف دولار).

وجرى تسليم الشحنة إلى مركز كاخا غرناطة الثقافي صباح يوم الجمعة الثالث من أكتوبر تشرين الأول.

ولم يُكتشف اختفاء اللوحة حتى يوم الاثنين التالي، عندما بدأ أمين المعرض ورئيس المعارض في المؤسسة بتفريغ الصناديق.

وأضافت المؤسسة “نظرا لعدم ترقيم جميع الصناديق بشكل صحيح، لم يكن من الممكن إجراء فحص شامل دون تفريغها”.

وقالت المؤسسة إنها راجعت اللقطات الأمنية منذ مطلع الأسبوع الذي اُكتشف فيه اختفاء اللوحة وأكدت “عدم وقوع أي حادث” خلال تلك الفترة.

وبعد اكتشاف اختفاء اللوحة، تقدمت المؤسسة ببلاغ إلى الشرطة الإسبانية.

وقالت المؤسسة إنها أتاحت جميع مواردها للمحققين وعبرت عن ثقتها في قدرة السلطات على حل القضية.