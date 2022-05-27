اختفاء نجل حاكم جزيرة إندونيسية في نهر سويسري!

تبحث الشرطة السويسرية عن إيمريل خان ممتاز، الابن الأكبر لحاكم مقاطعة جاوة الغربية الإندونيسية، رضوان كامل ممتاز، والذي فُقد بعد أن واجه مشكلة أثناء السباحة في نهر في العاصمة السويسرية.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن المتحدث جويل ريغلي من قوة الشرطة الإقليمية في برن، قوله بأن البحث مستمر بعد أن فقد الرجل، أمس الخميس، أثناء السباحة في الصباح مع امرأتين في نهر “آر”، على بعد عدة مئات الأمتار من وسط المدينة.

وقالت وزارة الخارجية الإندونيسية أن الشاب المفقود كان في سويسرا كجزء من بحثه لبرنامج ماجستير لمواصلة دراسته العليا.

وأضاف المتحدث أن السيدتين اللتين كانتا بصحبة ممتاز واجهتا أيضا صعوبات أثناء السباحة، وتم انتشالهن من قبل سباحين آخرين، ثم تم إبلاغ الشرطة بعد الحادث، وبدء البحث عن ممتاز.

وقالت الوزارة إن حاكم المقاطعة كامل ممتاز، الذي كان في زيارة رسمية لبريطانيا عندما وقع الحادث، سافر بسرعة إلى سويسرا بعد تلقيه أنباء عن الاختفاء.

يذكر أن الأنهار والبحيرات في سويسرا تعتبر مزارات يقصدها الراغبون في السباحة وغيرها من أشكال الاستجمام المائي، في المناطق الحضرية لا سيما في فصل الربيع الدافئ.