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اختلاف ثقافات..شابة اميركية تفاجأت بالمكان الذي يضع فيه زوجها ملابس نومه

منذ 23 ساعة
آخر تحديث: 1 - فبراير - 2022 7:07 مساءً
شابة أميركية

شابة أميركية

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نشرت شابة اميركية على تطبيق تيكتوك فيديو يظهر المكان “الغريب” حسب وصفها الذي يضع فيه زوجها البريطاني ملابس نومه.

في الفيديو، تظهر chloe وهي تمشي في غرفة النوم وتسأل متابعيها: زوجي يقوم بشيء غريب حقا واريد منكم ان تعلموني ما اذا كان هذا شيئا طبيعيا في بريطانيا؟ توجهت الشابة الاميركية الى السرير وكشفت عن ملابس نوم زوجها مطوية وموضبة خلف الوسادة بدلا من وضعها في جارور أو في خزانة الملابس.

وتنشر الشابة عادة مقاطع فيديو طريفة تظهر الفروق الثقافية بينها وبين زوجها البريطاني.وقد حقق الفيديو اكثر من مليون مشاهدة وعددا من التعليقات التي أظهرت أن الشيء الذي فعله زوجها يعد طبيعيا في بريطانيا.اذ قال أحد المتابعين: ظننت جميع الناس يضعون ملابس نومهم خلف الوسادة! ويسأل آخر: هذا طبيعي. في أي مكان يفترض ان تضعي ملابس نومك؟!

وتأكدت الشابة الأميركية من هذه التعليقات ان الأمر عادة طبيعية في المملكة المتحدةوايرلندا ايضا. واستغرب بعض المتابعين أن الأميركيين لا يقومون بالشيء نفسه.

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