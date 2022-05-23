ارتداء النظارات الشمسية يجعلك أكثر عرضة للتحديق في الأمور الجنسية

مع بداية فصل الصيف يستعد الكثيرون منا لارتداء النظارات الشمسية بشكل أكثر انتظاماً.

وجدت دراسة جديدة أنّ ارتداء النظارات الشمسية له تأثير مخيف إلى حد ما، كونه يجعلنا أكثر عرضة للتحديق.

وقد وجد باحثون من جامعة كولومبيا البريطانية أنّ الناس أكثر عرضة للتحديق في الصور ذات الإيحاءات الجنسية عندما يعتقدون أنّ الآخرين لا يستطيعون رؤية أعينهم.

في الدراسة، شرع الباحثون في فهم كيفية تأثير النظارات الشمسية على اهتمامنا العلني والسري.

وأوضح الباحثون في دراستهم، التي نشرت في مجلة Cognition: “البشر لديهم القدرة على تحويل انتباههم إلى المواقع والأشياء التي لا ينظرون إليها مباشرة، وهي القدرة التي يشار إليها باسم الاهتمام السري”.

في المقابل، ينطوي الاهتمام العلني على النظر مباشرة إلى الموقع.

وشاركت مجموعة من 56 طالباً في الدراسة، حيث كانوا يرتدون نظارات شمسية أو نظارات ذات عدسات شفافة، وجلس المشارك أمام الشاشة، مع وجود مجرب خلفهم.

وأوضح الباحثون أنه تم وضع مرآة فوق الشاشة، للتأكيد للمشارك على أنه يتم مراقبة سلوكه.

تم عرض عشرة أزواج من نماذج المدرج على الشاشة على التوالي، وطلب من المشاركين النظر إليها كما يفعلون عادة.

بعد مشاهدة الصور، بدل المشاركين النظارات قبل عرضها مرة أخرى.

قام الباحثون أيضاً بتتبع عيون المشاركين طوال التجربة دون علمهم.

وكشفت النتائج أنّ المشاركين كانوا أكثر عرضة للتحديق في الصور أثناء ارتداء النظارات الشمسية.

وقال الباحثون أنّ الناس نظروا بشكل عفوي أكثر ولفترة أطول إلى الصور ذات الإيحاءات الجنسية عندما كانت عيونهم مموهة بالنظارات الشمسية.

تشير النتائج إلى أنّ البشر حساسون للغاية لما يتصل به سلوكهم مع الآخرين، وفقاً للباحثين.

وخلص الباحثون إلى أنه عندما “يزيل” المرء مورفولوجياً العيون البشرية من خلال جعل المشاركين يرتدون نظارات شمسية، ينظر الناس تلقائياً إلى الأشياء التي كانوا سيتجنبون النظر إليها بخلاف ذلك”.

تقدم هذه النتيجة دليلاً متقارباً للاقتراح القائل بأنّ الاهتمام السري يعمل في خدمة الاهتمام الاجتماعي العلني، وتشير إلى أنّ فصل الاهتمام العلني والسري هو أكثر انتشاراً مما كان يفترض سابقاً.

وهذا يثير تساؤلات حول استخدام وضع العين المرئي كمقياس للاهتمام الاجتماعي، ويقترح أًداة جديدة لدراسة الاهتمام السري.