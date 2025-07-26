استئصال ورم من البنكرياس.. أنغام تخضع لجراحة دقيقة

خضعت الفنانة المصرية أنغام، الخميس، لجراحة دقيقة في مستشفى بالعاصمة الألمانية برلين، حيث جرى استئصال ورم صغير بالبنكرياس.

وترقد أنغام حالياً في المستشفى تحت رعاية طبية دقيقة، فيما سيتم إجراء بعض الفحوصات للورم للتأكد من نوعه، قبل السماح لها بمغادرة المشفى.

ونشرت أنغام عبر خاصية القصص في حسابها الشخصي بموقع “إنستغرام” صورة لها عند خروجها من غرفة العمليات.

وكانت قد انتشرت في الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخبار تفيد بإصابة أنغام بسرطان الثدي وبسفرها إلى الخارج لتلقي العلاج، ما أثار حزن جمهورها.

وأصدر المكتب الإعلامي للفنانة بياناً لتوضيح تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرضت لها، مؤكداً أن أنغام سافرت إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية للبنكرياس.

يذكر أن الفنانة أنغام أطلت على جمهورها الأسبوع الماضي من خلال حفل غنائي أقامته بمنطقة الساحل الشمالي في مصر، شاركها فيه الفنان تامر عاشور.