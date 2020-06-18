استئناف تصوير الجزء الثاني من فيلم الخيال العلمي Avatar في نيوزيلندا

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يستأنف المخرج جيمس كاميرون تصوير الجزء الثاني من فيلم الخيال العلمي الشهير “Avatar” في نيوزيلندا بعد أن تمكنت من القضاء على فيروس كورونا المستجد.

وحصل طاقم الفيلم، بمن فيهم مخرجه كاميرون والمنتج جون لانداو، على تصريح خاص قبل أسبوعين بالسفر إلى نيوزيلندا، بالرغم من أن حدودها مغلقة لمنع دخول الوباء.

والتزم لانداو مع زملائه فترة الحجر الصحي في فندق في ولنغتون عند وصولهم إلى البلاد.

وقال لانداو إن نيوزيلندا لديها الكثير لتحققه من وراء هذا العمل إذ أن هذا الإنتاج بمفرده سيوفر 400 وظيفة للنيوزيلانديين في العمل ضمن فريقه.-

وأوقف تصوير الفيلم في شهر آذار، قبيل أن تفرض نيوزيلندا إجراءات عزل عام صارمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.