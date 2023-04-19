الأربعاء 28 رمضان 1444 ﻫ - 19 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

استئناف تصوير فيلم "راست" بعد 18 شهراً على مقتل مصورته

منذ 7 دقائق
A A A
طباعة المقال

يُستأنف تصوير فيلم “راست” مع أليك بالدوين هذا الأسبوع، على ما أعلن منتجو العمل بعد عام ونصف عام على مقتل مصورة سينمائية بسبب إطلاق الممثل النار عرضياً.

وكان تصوير الفيلم داخل مزرعة في ولاية نيو مكسيكو الأميركية شهد مأساة في 21 تشرين الثاني 2021، عندما شغّل بالدوين سلاحاً يُفترض أنه يحوي رصاصا خلبياً، غير أن ذخيرة حية أُطلقت من السلاح تسببت بمقتل المصورة هالينا هاتشينز (42 عاماً) وإصابة المخرج جويل سوزا.

وقالت محامية الشركة المنتجة ميلينا سبادوني إن “الإنتاج سيواصل استخدام أفراد طواقم حائزين اعتمادات نقابية وسيحظر استخدام الأسلحة خلال العمل أو أي شكل من أشكال الذخائر”.

وأوضحت أن “الذخائر الحية كانت على الدوام ولا تزال ممنوعة في مواقع التصوير”.

وأثارت هذه الحادثة صدمة في هوليوود وأُطلقت على أثرها دعوات لحظر استخدام الأسلحة في مواقع التصوير.

    المزيد من منوعات

    دنيا سمير غانم
    بالصورة.. اول ظهور لابنة دنيا سمير غانم
    المخرج محمد سامي وزينة
    محمد سامي يرد على تصريحات زينة: معرفش هي زعلانة ليه
    علا غانم
    المحكمة تحسم قرارها في دعوى خلع علا غانم من زوجها

    الأكثر قراءة

    تحري هلال شهر شوال- تعبيرية
    الجمعة أم السبت.. الجمعية الفلكية بجدة تكشف موعد أول أيام عيد الفطر!
    تحري هلال شهر شوال- تعبيرية
    المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث يحدد أول أيام عيد الفطر
    خلدة
    بالصور.. توتر كبير وإطلاق نار في خلدة!