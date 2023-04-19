استئناف تصوير فيلم "راست" بعد 18 شهراً على مقتل مصورته

يُستأنف تصوير فيلم “راست” مع أليك بالدوين هذا الأسبوع، على ما أعلن منتجو العمل بعد عام ونصف عام على مقتل مصورة سينمائية بسبب إطلاق الممثل النار عرضياً.

وكان تصوير الفيلم داخل مزرعة في ولاية نيو مكسيكو الأميركية شهد مأساة في 21 تشرين الثاني 2021، عندما شغّل بالدوين سلاحاً يُفترض أنه يحوي رصاصا خلبياً، غير أن ذخيرة حية أُطلقت من السلاح تسببت بمقتل المصورة هالينا هاتشينز (42 عاماً) وإصابة المخرج جويل سوزا.

وقالت محامية الشركة المنتجة ميلينا سبادوني إن “الإنتاج سيواصل استخدام أفراد طواقم حائزين اعتمادات نقابية وسيحظر استخدام الأسلحة خلال العمل أو أي شكل من أشكال الذخائر”.

وأوضحت أن “الذخائر الحية كانت على الدوام ولا تزال ممنوعة في مواقع التصوير”.

وأثارت هذه الحادثة صدمة في هوليوود وأُطلقت على أثرها دعوات لحظر استخدام الأسلحة في مواقع التصوير.