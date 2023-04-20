استئناف تصوير فيلم راست بعد 18 شهرا من الحادثة المأساوية

يستأنف، الخميس، في مونتانا تصوير فيلم الغرب الأمريكي “راست” بعد 18 شهرا من مقتل المصورة السينمائية هالينا هاتشينز برصاصة انطلقت من مسدس كان يحمله بطل الفيلم أليك بالدوين أثناء التصوير في نيو مكسيكو.

ويعود بالدوين إلى موقع التصوير قبل أسبوعين من جلسة استماع في محكمة في نيو مكسيكو تقرر ما إن كان سيمثل للمحاكمة بتهمة القتل غير العمد لهاتشينز في أكتوبر تشرين الأول 2021.

وقالت ميلينا سبادوني، محامية الشركة المنتجة لفيلم راست إن التصوير سيستأنف في موقع تصوير يلوستون في مونتانا المخصص لتصوير أفلام الغرب الأمريكي.

وقام بالدوين في أكتوبر تشرين الأول بتسوية دعوى قضائية مع مات هاتشينز، زوج المصورة السينمائية، سيتم بموجبها استئناف التصوير بنفس الممثلين الرئيسيين ونفس المخرج جويل سوزا، الذي أصيب في إطلاق النار في 2021. وبموجب الاتفاق أصبح هاتشينز مديرا تنفيذيا في الفيلم.

وكان تصوير فيلم الويسترن هذا داخل مزرعة في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية شهد مأساة في 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، عندما شغّل بالدوين سلاحاً يُفترض أنه يحوي رصاصا خلبياً، غير أن ذخيرة حية أُطلقت من السلاح تسببت بمقتل المصورة هالينا هاتشينز (42 عاماً) وإصابة المخرج جويل سوزا.

ودفع بالدوين ببراءته من تهمة القتل غير العمد.

وفيما تتواصل القضية الجنائية، يُتوقع استئناف تصوير الفيلم الخميس بولاية مونتانا الأمريكية.

وقالت محامية الشركة المنتجة ميلينا سبادوني في بيان أرسلته لوكالة فرانس برس إن “الإنتاج سيواصل استخدام أفراد طواقم حائزين اعتمادات نقابية وسيحظر استخدام الأسلحة خلال العمل أو أي شكل من أشكال الذخائر”.

وأوضحت أن “الذخائر الحية كانت على الدوام ولا تزال ممنوعة في مواقع التصوير”.

وأثارت هذه الحادثة صدمة في هوليوود وأُطلقت على إثرها دعوات لحظر استخدام الأسلحة في مواقع التصوير.

ودفع الممثل أليك بالدوين، المعروف خصوصاً بدوره في مسلسل “30 روك”، باستمرار ببراءته في هذه الحادثة. وأشار إلى أن أفراداً في طاقم العمل أبلغوه بأن السلاح غير مؤذ، كما ينفي أن يكون قد ضغط على الزناد. غير أن هذا الكلام أثار تشكيكاً لدى خبراء عدة.