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استبعاد “صادم” من قائمة منتخب فرنسا

منذ 44 دقيقة
آخر تحديث: 17 - مارس - 2022 5:46 مساءً
المنتخب الفرنسي لكرة القدم

المنتخب الفرنسي لكرة القدم

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أعلن المدير الفني لمنتخب فرنسا ديديه ديشامب قائمة اللاعبين التي ستخوض مباراتين وديتين ضد كوت ديفوار وجنوب أفريقيا، أواخر الشهر الجاري.

وشهدت القائمة ضم وجهين جديدين، هما جوناثان كلاوس، وكريستوفر نكونكو، بينما خرج الثنائي عثمان ديمبلي وأوليفييه جيرو من حسابات ديديه ديشامب.

وضمت القائمة كلًا من:

– حراسة المرمى: ماينان، لوريس، أريولا.

– خط الدفاع: ديني، لوكاس وثيو هرنانديز، كيمبيمبي، كوندي، بافارد، فاران، كلاوس.

– خط الوسط: كانتي، جيندوزي، بوجبا، رابيو، تشواميني.

– خط الهجوم: بن يدر، بنزيما، مبابي، موسى ديابي، نكونكو، جريزمان وكينجسلي كومان.

ويستعد منتخب فرنسا لمنافسات كأس العالم (قطر 2022)، حيث ينتظر نتائج القرعة التي ستقام في نيسان المقبل.

    المصدر :
  • وكالات

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