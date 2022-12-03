البرازيل تستبعد غابرييل جيسوس وأليكس تيليس من كأس العالم

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم (السبت 3-12-2022) استبعاد المهاجم جابرييل جيسوس والمدافع أليكس تيليس حتى نهاية كأس العالم الحالية في قطر بعد تعرضهما للإصابة في مواجهة الكاميرون في ختام منافسات المجموعة السابعة.

وخرج تيليس في الدقيقة 54 من خسارة البرازيل 1-صفر أمام الكاميرون أمس الجمعة ولحق به جيسوس بعد عشر دقائق.

وقال الاتحاد في بيان “خضع اللاعبان أليكس تيليس وجابرييل جيسوس لفحوصات صباح اليوم السبت بحضور طبيب المنتخب البرازيلي رودريجو لاسمر وأكد تصوير بالرنين المغناطيسي على الركبة اليمنى لهذين اللاعبين حجم إصابتيهما واستحالة تعافيهما في الوقت المناسب للمشاركة في كأس العالم”.

وتواجه البرازيل المرشحة للفوز باللقب كوريا الجنوبية في دور الستة عشر يوم الاثنين المقبل. ويأمل لاعبون برازيليون آخرون في التعافي من الإصابة في الوقت المناسب للانضمام مجددا إلى الفريق.

ويتعافى نيمار من إصابة في الكاحل تعرض لها في مستهل مشوار البرازيل بالبطولة أمام صربيا وباتت خيارات البرازيل في الخط الخلفي محدودة بعد إصابة تيليس أمام الكاميرون.

وغاب الظهيران الأساسيان دانيلو وأليكس ساندرو عن المباريات بسبب الإصابة في بداية البطولة ولا تزال مشاركتهما أمام كوريا الجنوبية غير مؤكدة.

وحال تعذر مشاركتهما فإن قلب الدفاع ماركينيوس قد يلعب في مركز الظهير الأيسر بينما قد يشارك داني ألفيس (39 عاما) الذي أصبح أكبر لاعب برازيلي سنا يلعب أساسيا في كأس العالم بمشاركته أمام الكاميرون في الجانب الأيمن.

وإذا قرر تيتي مدرب البرازيل الاستعانة بإيدر ميليتاو قلب دفاع ريال مدريد في مركز الظهير الأيمن كما فعل في غياب دانيلو أمام سويسرا، فإن البرازيل قد تكون بلا مدافعين على مقاعد البدلاء.