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استبعاد فرجاني ساسي من قائمة منتخب تونس لكأس إفريقيا

25 - ديسمبر - 2021

فرجاني ساسي

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أعلن مدرب منتخب تونس، منذر الكبير، قائمة “نسور قرطاج” التي ستخوض نهائيات كأس الأمم الإفريقية المزمع إقامتها في الكاميرون خلال الفترة الممتدة ما بين 9 يناير و7 فبراير المقبلين.

وضمت القائمة المبدئية 18 لاعبا، ولم يكن من بينهم فرجاني ساسي، لاعب خط وسط الدحيل القطري، في مفاجأة كبرى.

ويرى البعض، أن استبعاد فرجاني ساسي منطقي، لتراجع مستواه بشكل ملحوظ مؤخرا.

وضمت القائمة الأولية كلا من:

حراسة المرمى: البشير بن سعيد – فاروق بن مصطفى – أيمن دحمان – علي الجمل.

خط الدفاع: محمد دراغر – وجدي كشريدة – حمزة المثلوثي – بلال العيفة – منتصر الطالبي – علي معلول – علي العابدي – محمد أمين بن حميدة.

خط الوسط: عيسى بلال العيدوني – محمد علي بن رمضان – غيلان الشعلالي.

خط الهجوم: حمزة رفيع – عصام الجبالي – سيف الدين الجزيري.

وتنافس تونس، التي توجت باللقب القاري مرة واحدة في 2004، في المجموعة السادسة مع منتخبات مالي، وموريتانيا، وغامبيا.

ويستهل “نسور قرطاج” مشوارهم في البطولة القارية، بمواجهة مالي في 12 يناير، ثم موريتانيا في 16 منه، على أن يختتموا مواجهات دور المجموعات بلقاء غامبيا في 20 يناير.

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