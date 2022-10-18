استدعاء الفنان فارس كرم إلى التحقيق

أصدرت النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان قراراً قضى باستدعاء الفنان فارس كرم للتحقيق معه في مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، وذلك على خلفية دعوى القدح والذم التي تقدمت بها الفنانة ميريام فارس في حقه.

وكانت تقدمت الفنانة ميريام فارس بواسطة وكيلها المحامي جورج الخوري بشكوى أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان ضد الفنان فارس كرم بجرم القدح والذم.

وأحيلت الشكوى إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية لإجراء التحقيق فيها.

ولا يزال الأخذ والردّ يتوالى بين الفنّانين فارس كرم وميريام فارس، في ظلّ تراشق كلام وصل إلى حدّ الإهانات والتطرّق إلى “العرض” و”الشرف” عبر وسائل التواصل الاجتماعيّ.