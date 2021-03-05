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استدعاء سعد لمجرد في قضية "اغتصاب" شابة فرنسية

5 - مارس - 2021
الفنان سعد لمجرد

الفنان سعد لمجرد

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عادت قضية المغني المغربي، سعد لمجرد، المتهم بالاغتصاب المرفوق بالعنف إلى الواجهة بعدما قضت محكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس، الخميس، بضرورة محاكمته أمام محكمة الجنايات.

ونقلت صحيفة “باريزيان” الفرنسية عن مصدر قضائي القول إنه ستتم إعادة استدعاء لمجرد بتهمة اغتصاب شابة فرنسية في عام 2016.

وكان قاضي تحقيق فرنسي صنف الحادث على أنه “اعتداء جنسي” و”عنف مشدد” من قبل لمجرد، في حق لورا پريول، في أبريل 2019، لكن دائرة التحقيق في محكمة الاستئناف ألغت الأمر في يناير 2020.

واعتبرت الصحيفة أن إلغاء الحكم في السابق كان مجرد تعليق أقدم عليه القاضي الأول لغياب الحمض النووي للمشتبه فيه في مكان آخر غير الملابس الداخلية للضحية.

والنجم الشاب متهم باغتصاب الشابة التي تبلغ من العمر 20 عاما في غرفة فندقه في باريس، ويواجه حكما بالسجن بـ 20 عاما في حال تبوث التهم التي ينفيها.

يذكر أن القضاء الأميركي كان بدوره وجه إلى لمجرد تهمة الاغتصاب في واقعة تعود إلى العام 2010، لكن هذه الدعوى أسقطت لاحقا.

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