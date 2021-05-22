استرالي يحتفظ بجثة لص حاول سرقته... ١٥ سنة!

كشفت الصدفة احتفاظ أسترالي، يعاني من مرض “اضطراب التخزين”، بجثة سارق، كان قد قتله لدى محاولته السطو على منزله، لمدة 15 عاما، مستخدما عبوات معطر الجو لإخفاء رائحة التعفن.

ووفقا لموقع “سكاي نيوز عربية”، كشف تحقيق الطب الشرعي أن شخصا يدعى “بروس روبرتس” مقيم في سيدني، قتل شاين سنيلمان، عندما كان الأخير يحاول السطو على منزله سنة 2002، واحتفظ بجثته في المنزل.

وتوفي “روبرتس” سنة 2017 لأسباب طبيعية؛ لكن لم يُعثر على رفات “سنيلمان” سوى بعد عام من ذلك وسط أكوام المخلفات، على يد عناصر صيانة كانوا ينظفون المنزل.

وكانت الجثة محاطة بأكثر من 70 عبوة معطّر للجو استخدمها روبرتس لإخفاء رائحة العفن المتأتية من تحلل الجثة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن “روبرتس” كان يعاني اضطراب التخزين (صعوبة مستمرة في التخلص من المقتنيات أو التخلي عنها بسبب الحاجة المستمرة إلى الاحتفاظ بها)، ولم يكن يخرج سوى في مناسبات نادرة من منزله، حيث عُثر على حوالي 10 أسلحة نارية، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.