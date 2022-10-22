استعدادًا للمونديال.. منتخب الأرجنتين يضع قائمة أولية سريّة

حضّر “يلونيل سكالوني”، مدرّب منتخب الأرجنتين لكرة القدم، قائمة أولية تضم 40 لاعبًا لمونديال 2022 في قطر، إلا أن اتحاد الكرة في البلاد قرّر عدم الكشف عنها، وهو أمر تسمح به اللوائح الدولية.

وكان على سكالوني أن يقدّم القائمة الأولية قبل شهر من انطلاق المونديال، إلا أنه لم يكن مجبرًا على الإعلان عنها.

وعلى الرغم من عدم الإعلان عن القائمة، تكهنت عدة وسائل إعلام محلية بأسماء اللاعبين الـ40 التي شملهم الاختيار، وجاء من بينهم باولو ديبالا لاعب روما، رغم أن فرص تعافيه من إصابته قبل المونديال ضئيلة.

ويستمر النجم “ليونيل ميسي” نجم باريس سان جيرمان وقائد المنتخب على رأس القائمة، وفق وسائل الإعلام المحلية.

وتخوض الأرجنتين، بطلة العالم عامي 1978 و1986، مونديال قطر ضمن المجموعة الثالثة الى جانب السعودية والمكسيك وبولندا.

وينطلق المونديال في 20 تشرين الثاني المقبل ويختتم في 18 كانون أول، وتبدأ الأرجنتين مشوارها بالبطولة في 22 نوفمبر أمام السعودية..