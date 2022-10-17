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استعدوا لمفاجآت كثيرة في للموت 3... ونجمة جديدة تنضمّ للبطولة

منذ 47 دقيقة
مسلسل للموت

مسلسل للموت

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كثيرة هي المفاجآت التي تخبئها شركة Eagle Films/ المنتج جمال سنان للموسم المنتظر من مسلسل “للموت 3” الذي انطلقت التحضيرات الجدية لبدء عملية تصويره قريباً جداً، ليكون حصان الشركة الرابح في موسم رمضان 2023 المقبل، وأولى المفاجآت انضمام النجمة اللبنانية العربية ورد الخال لبطولة العمل بدور جريء وجديد شكلاً ومضموناً.

الشخصية التي تلعبها ورد ستكون خاصة جداً، وستقدّمها درامياً بشكل مختلف كلياً، وقد بدأت الأخيرة التحضير للشخصية المركبة التي تطلّ بها في الموسم الرمضاني، حيث تنضم للحكاية لتغيّر في مجراها بشكل يقلب الأمور رأساً على عقب.

الموسم الثالث من للموت سيكون واعداً بأحداث شيّقة تنقل العمل الى عالم آخر، لتكون التتمة قائمة على عنصر المفاجأة والتغييرات الجذرية. وينضمّ للعمل الذي حققه في موسميه نجاحاً عربياً ساحقاً، عدد كبير من النجوم اللبنانيين والعرب الذين سيتم الإعلان عنهم تباعاً.

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