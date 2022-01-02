استقبال حافل لأصغر بطل عالمي في الشطرنج السريع

كان في استقبال الأوزبيكي نوديربك عبد الستاروف، الذي فاز بلقب بطولة العالم في الشطرنج “السريع” التي أقيمت في وارسو، عدد كبير من الأقارب والأصدقاء والمشجعين والصحفيين في مطار طشقند.

وتوج عبد الستاروف البالغ 17 عاما، ببطولة العالم في الشطرنج السريع مساء الثلاثاء، بـ 9.5 نقطة في 13 جولة، وبنفس النقاط حل ثانيا الروسي إيان نيبومنياتشي، فيما حل ثالثا بطل العالم النرويجي ماغنوس كارلسن الذي دافع عن لقبه للمرة الخامسة قبل أسبوعين فقط في لعبة الشطرنج الكلاسيكية.

ولكسر التعادل بين الأول والثاني تم الاحتكام للعب جولتين، واستطاع عبد الستاروف الفوز على نيبومنياتشي في الجولة الثانية بعد التعادل في الأولى وبهذا حقق لقب العالم للشطرنج السريع.

يتم لعب الشطرنج السريع بضوابط وهي 15 دقيقة تمنح لكل لاعب مع 10 ثوان إضافية بعد كل نقلة.

تعلم الأوزبيكي اللعبة الملكية في سن الرابعة، وبعد 13 عاما، أصبح الأستاذ الدولي بطل العالم في الشطرنج السريع.

يحتل عبد الستاروف المرتبة 147 فقط في التصنيف العالمي، لكن المستقبل بانتظار البطل الشاب.