الأحد 27 ذو القعدة 1443 ﻫ - 26 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

استمع لأصوات السناجب أثناء تناول الطعام

23 - فبراير - 2021
سنجاب - تعبيرية

سنجاب - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

نشرت مصورة البراري داني كونور مقطع فيديو حاز على إعجاب كثير من مستخدمي تويتر التقطت فيه أصوات صغار السناجب أثناء تناول الطعام.

وعبر المتفاعلون مع المقطع عن مدى إعجابهم بلطافة صغار السناجب في الفيديو، واستخرج آخرون معاني للتحفيز من المقطع.

وقالت مصورة الفيديو -التي تعرف نفسها بأنها من بريطانيا ومقيمة في السويد- إنها قصدت أن تقرب الميكروفون من اثنين من صغار السناجب، كما يظهر في المقطع أن الميكروفون قد رصد بدقة أصواتا أصدراها أثناء تناولهما حبوب الطعام.

وأضافت في تغريدة أخرى “هذان سنجابان صغيران قمت بإنقاذهما بعد أن صدمت سيارة والدتهما”

    المزيد من منوعات

    هيفاء وهبي
    صور.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار في أحدث إطلالة
    الإيطالي فرانشيسكو بانيايا
    الإيطالي بانيايا يفوز بجائزة هولندا الكبرى للدراجات النارية
    هامستر
    القبض على بريطانية نشرت فيديو تتباهى بأكل هامستر

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ثعبان
    العثور على ثعبان مخيف على شاطئ البحر في ولاية فلوريدا
    رئيس بنك الموارد اللبناني مروان خير الدين
    رئيس بنك الموارد ينتقد جمعية المصارف.. "لحم أكتافها" من أموال المودعين!
    افادات استثنائية لهذه الفئة من الطلاب
    غيابٌ للمراقبين ولا كهرباء.. كيف تبدو أجواء الامتحانات في يومها الأول؟