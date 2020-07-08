استوديوهات ديزني هوليوود تفتح أبوابها رغم تفشي كورونا

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

كشف موقع هوليوود ريبورتر عن إعادة فتح عالم ديزني جزئيا بداية من السبت المقبل رغم تصاعد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد الموقع علي أن جزءًا كبيرًا من منتجع والت ديزني العالمي سيعاد فتحه جزئيًا في نهاية هذا الأسبوع و سيتم إعادة افتتاح متنزه المملكة السحري وحديقة حيوانات ديزني، فيما سيتم فتخ استوديوهات ديزني هوليوود في ١٥ يوليو المقبل مع تطبيق إجراءات الصحة والسلامة منها ارتداء الكمامة.

يعمل فى مدينة ديزنى الترفيهية نحو 70 ألف شخص، وقد أغلقت أبوابها بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد فى الولايات المتحدة الأمريكية،

وتتبع شركة ديزني الترفيهية عددا من الشروط لاستقبال الزوار خلال الفترة المقبل في ظل تفشي جائحة وباء كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19″، تمثلت في ضرورة ارتداء الموظفين والضيوف أقنعة الوجه والكمامات والخضوع لفحوصات درجات الحرارة قبل دخول المتنزهات.

وتضمنت الشروط أيضا، تخفيف ديزني من سعة منتزهاتها، كما سيعلق المنتجع مؤقتاً المسيرات الترفيهية والألعاب النارية وغيرها من الأحداث التي تتسبب بالحشود، حيث سيتيح المنتجع المعاملات غير النقدية من خلال توسيع طرق الدفع دون اللمس، وستزيد ديزني عدد محطات التعقيم المتاحة في المنتزهات.

وتواصل الولايات المتحدة الأمريكية تسجيل الأرقام القياسية بفيروس كورونا المستجد منذ تفشيه أواخر يناير الماضي .

تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 3 ملايين إصابة، الثلاثاء، وفقا لإحصاء أجرته رويترز، مما أثار مخاوف من عدم قدرة المستشفيات على استيعاب المرضى.

والولايات المتحدة بها أكبر عدد معروف من حالات الإصابة والوفاة بمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس في العالم.

وتوفي أكثر من 130 ألف أميركي بالمرض، وهو عدد يحذر الخبراء من أنه سيزيد على الأرجح، بعد ارتفاع قياسي في عدد الإصابات في ولايات كثيرة.

وفي الأسبوع الأول من شهر يوليو، سجلت 18 ولاية زيادة قياسية في عدد الحالات الجديدة وفقا لإحصاء رويترز.