اشترى “لعاباً” من مريض لقتل مديره بكورونا!

تقدم رجل إلى محكمة أضنة في تركيا بشكوى جنائية ضد موظف كان يعمل لديه حاول قتله بلعاب مريض بفيروس كورونا.

وكان الموظف وضع في شراب مديره الخاص اللعاب للتخلص منه، وفقا لصحيفة “لاد بيبل” البريطانية.

وأوضح إبراهيم أونفيردي، وهو مالك لمحل بيع سيارات، أن العامل كان موظفا لديه لمدة ثلاث سنوات وقام بسرقة أمواله ومحاولة التخلص منه بعدها.

وقال إن العامل اشترى لعابا من مريض بفيروس كورونا، مقابل 500 ليرة تركية (ما يعادل 70 دولارا أمريكيا) وحاول وضعه في شرابه الخاص، “لكن من حسن الحظ أنني لم أشربه”.

وأضاف: “في صباح يوم الحادثة، اتصلت به بشأن بيع سيارة، كنت قد بعتها بـ215 ألف ليرة تركية (30 ألف دولار أمريكي)، وقلت له أن يأخذ المال إلى المكتب، حتى إنني قمت بإعطائه مفتاح خزنتي لقد وثقت به تماما. لاحقا، اتصلت به عدة مرات ولم أستطع الوصول إليه. أجاب في اليوم التالي وقال إنه بحاجة إلى المال وسرقه لأنه مدين بقرض مالي”.

وأخبر الشرطة برسائل أخرى تم إرسالها له من قبل المتهم بمحاولة قتله، وجاء في إحدى الرسائل: “لم أستطع قتلك بالفيروس.. سأطلق النار على رأسك المرة القادمة”، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.