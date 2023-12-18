اصطدام سيارة بإحدى عربات موكب بايدن في ولاية ديلاوير

أفاد شاهد من “رويترز” بأنّ سيارة اصطدمت بإحدى العربات رباعية الدفع التابعة للحراسة الأمنية للرئيس الأميركي جو بايدن في ويلمنغتون، في ولاية ديلاوير أمس الأحد.

🚨#BREAKING: Car Plows and crashes into Joe Biden's parked motorcade leaving president stunned

⁰📌#Wilmington | #Delaware

⁰A major accident occurred after a car plowed and crashed into President Joe Biden's motorcade that was parked, leaving him stunned. The incident took place… pic.twitter.com/RVgXRYpSHq — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) December 18, 2023

وأوضح الشاهد أنّ بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن بخير.

وكان بايدن وزوجته قد غادرا للتوّ مقرّ حملته الانتخابية بعد تناول الطعام مع أعضاء فريقه الانتخابي.

وحاصر أفراد الأمن السيارة بعد توقّفها، وعاد بايدن وزوجته بسلام إلى منزلهما في ويلمنغتون.