اصطدام سيارة بإحدى عربات موكب بايدن في ولاية ديلاوير

أفاد شاهد من “رويترز” بأنّ سيارة اصطدمت بإحدى العربات رباعية الدفع التابعة للحراسة الأمنية للرئيس الأميركي جو بايدن في ويلمنغتون، في ولاية ديلاوير أمس الأحد.

🚨#BREAKING: Car Plows and crashes into Joe Biden's parked motorcade leaving president stunned

⁰📌#Wilmington | #Delaware

⁰A major accident occurred after a car plowed and crashed into President Joe Biden's motorcade that was parked, leaving him stunned. The incident took place… pic.twitter.com/RVgXRYpSHq

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) December 18, 2023