الأثنين 5 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 18 ديسمبر 2023 |
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اصطدام سيارة بإحدى عربات موكب بايدن في ولاية ديلاوير

منذ 38 دقيقة
الحراسة الأمنية تنتشر بعد الاصطدام

الحراسة الأمنية تنتشر بعد الاصطدام

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أفاد شاهد من “رويترز” بأنّ سيارة اصطدمت بإحدى العربات رباعية الدفع التابعة للحراسة الأمنية للرئيس الأميركي جو بايدن في ويلمنغتون، في ولاية ديلاوير أمس الأحد.

وأوضح الشاهد أنّ بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن بخير.

وكان بايدن وزوجته قد غادرا للتوّ مقرّ حملته الانتخابية بعد تناول الطعام مع أعضاء فريقه الانتخابي.

وحاصر أفراد الأمن السيارة بعد توقّفها، وعاد بايدن وزوجته بسلام إلى منزلهما في ويلمنغتون.

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