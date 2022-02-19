اضطراب مناعي نادر.. كورونا يقتل طفلة الـ 7 أعوام

توفيت طفلة اميركية ذات الأعوام السبعة بعد ثلاثة ايام من التقاط فيروس كورونا ما اثار اضطرابا نادرا في جهاز المناعة ما أدى الى الى تضخم في الدماغ والقلب.

وقال الوالدان جنيفر وادام غرافيس ان ابنتهما “أدالين” عانت من ارتفاع في الحرارة في الرابع من شباط، قبل ان تأتي نتيجة اختبار كوفيد ايجابية.

وأفادا وسائل اعلام اميركية بأن طفلتهما شعرت بتحسن بعد يوم، حتّى انها خرجت لتلعب في الحديقة.

غير انها في الليلة ذاتها، قد ساءت حالتها فجأة وواجهت مشكلة في المشي والكلام، فاصطحبها والداها الى المستشفى حيث اكتشف الأطباء تضخما في الدماغ والقلب.

وفي السابع من شباط، بعد اقل من ٧٢ ساعة على خروج نتيجة الفحص ايجابية، توفيت “أدالين” التي كانت متحمسة جدا للعب دور الأخت الكبرى.

” كان كل شيء سريعا. قبل ساعات من الذهاب الى المستشفى، كانت تركض وتلعب في الحديقة” يقول والدها أدم.

وقد نقلت الطفلة الى مستشفى للاطفال ووضعت على آلة لضخ الاوكسجين في الدم حيث توقفت رئتاها عن العمل. وبعد التحاليل والصور، اكتشف الاطباء تجلطات صغيرة وتضخما في الدماغ. وقد حللوا ان تكون ناتجة عن اضطراب نادر في المناعة ما ادى الى استجابة عصبية حادة ضد كورونا.

وكانت الام قد كتبت في منشور على فيسبوك: ” ابنتي بحاجة الى معجزة. نريد ان تستيقظ! نصلي لله ان يشفي صغيرتنا كي تعود معنا الى المنزل”.

واضاف الأب: في البداية كانت تتحسن، لكن بدأت الأمور تسوء فيما بعد. قبل ان تتوفى في السابع من شباط الماضي.

وقد اشار الوالدان الى ان ابنتهما لم تتلقَ اللقاح اذ انه مؤخرا بدأت حملات التلقيح للأطفال في سنّها، وقالا انهما كانا حذرين جدا لا سيما ان الام قد ولدت طفلتها الثانية “ايلا” الشهر الماضي.

وتتابع الام: “ادالين” كتنت متحمسة جدا لتلعب دور الاخت الكبرى وكانت تستيقظ باكرا قبل المدرسة كي تتمكن من قضاء وقت اضافي مع أختها الرضيعة.