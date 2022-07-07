اضطرت لدفع غرامة 1000 جنية.. ما قصة الفنانة صباح والمايوه

يحاول بعض الفنانين في بعض الأحيان الابتعاد عن مشاهد العري والاغراء، لأسباب دينية او عائلية، وأحياناً تقع بعض الخلافات بين نجوم الفن وبين المخرجين أو المنتجين بسبب الاختلاف حول تصوير بعض المشاهد، حين يعترض النجم على تصوير مشهد معين ويصر المخرج على عدم التعديل على مشاهد العمل الفني.

وكثيراً ما حدثت بعض الموقف التي اختلف فيها الفنان مع المخرج في رؤيته للمشهد وطبيعته، ومن بين المواقف ما حدث بسبب تصوير مشاهد يلتزم فيها الفنان بملابس معينة أو بسبب القبلات أو غيرها، ومنها ما حدث بسبب اعتراض بعض الفنانات على ارتداء المايوه في بعض المشاهد، وهو الجدل الذى لا يتوقف ويثور بين حين وآخر بأشكال مختلفة، والقضية التي كانت مثارة حتى في زمن الفن الجميل وخصصت لها المجلات الفنية بعض الموضوعات لمناقشتها ورصدها.

ففي بداية الستينيات تناولت المجلات الفنية العديد من الأزمات التي حدثت بسبب المايوه وتسببت في خلافات بين نجمات الفن وبعض المخرجين والمنتجين، بل وأدت أحياناً إلى اعتذار الفنانات عن بعض الأعمال الفنية.

ومن هذه المواقف ما حدث مع الشحرورة صباح في بداية مشوارها الفني وتحديداً في بداية الخمسينيات عندما اضطرت لدفع غرامة 1000 جنيه لأحد المنتجين تنفيذاً لشرط جزائي في العقد الذى وقعته للمشاركة في أحد الأفلام، وذلك بعد أن وصل الخلاف بينهما إلى القضاء، حيث رفضت صباح ارتداء المايوه البكيني أثناء تصوير أحد المشاهد وطلبت تغيير بعض المشاهد التي تستدعى ارتدائها للمايوه، ولكن المنتج والمخرج رفضا طلبها، فتراجعت عن المشاركة في الفيلم، ووصل الأمر للقضاء الذى حكم بتغريمها مبلغ ألف جنيه وكان مبلغاً كبيراً في هذا الوقت.