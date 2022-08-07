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اعادة انتخاب أركادي دفوركوفيتش رئيسا للاتحاد الدولي للشطرنج لولاية ثانية

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 7 - أغسطس - 2022 1:08 مساءً
النائب السابق لرئيس مجلس الوزراء الروسي " أركادي دفوركوفيتش"

النائب السابق لرئيس مجلس الوزراء الروسي " أركادي دفوركوفيتش"

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أنتخب نائب رئيس الوزراء الروسي السابق أركادي دفوركوفيتش للاستمرار رئيسا للاتحاد الدولي للشطرنج لولاية ثانية الأحد بعد تفوقه على منافس أوكراني وجه إليه انتقادات بسبب أعمال موسكو في أوكرانيا.

وقال الاتحاد الدولي للشطرنج إن دفوركوفيتش الذي كان نائبا لرئيس وزراء روسيا ما بين 2012 و2018 حصل على 157 صوتا لصالحه مقابل 16 صوتا ضده خلال الجمعية العمومية للاتحاد في مدينة تشيناي الهندية.

ويتولى دفوركوفيتش رئاسة الاتحاد الدولي للشطرنج منذ أكتوبر تشرين الأول 2018 ونافس على الاستمرار في المنصب في مواجهة الأوكراني أندريه باريشبولتس الذي وجه إليه انتقادات بسبب علاقاته مع القيادة الروسية كمسؤول رفيع سابق.

وانتخب الاستاد الكبير الهندي فيشواناثان أناند الذي فاز ببطولة العالم خمس مرات نائبا للرئيس.

ورحبت موسكو بإعادة انتخاب دفوركوفيتش وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين لوكالة الإعلام الروسية إن “انتخاب رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج أمر مهم جدا. فهو حدث عالمي وبالطبع كنا ندعم دفوركوفيتش. فهو مواطن روسي”.

وأضاف المتحدث “للأسف تتدخل السياسة في كافة الأمور المتعلقة بالرياضة والثقافة وهو أمر غير مرغوب فيه وغير مقبول تماما. لكن هذا لا يعني أن نتوقف عن القتال”.

    المصدر :
  • رويترز

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