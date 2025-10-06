اعتذار علني لـ "أمل عرفة" يكشف خفايا الابتزاز

نشرت ابنتا شقيقة الفنانة السورية أمل عرفة، عبير ودلال الأكرمي، اعتذارا علنياً كشفتا فيه خفايا تسريب تسجيل صوتي يعود لابنة أمل عرفة، مريم عمايري، عبر صديق لهما في لبنان، بعد خلاف عائلي، وذلك بعدما أكدت الممثلة الشهيرة أنها ستتوجه إلى القضاء، مبينة أنها تتعرض وعائلتها لابتزاز، وفق تعبيرها.

وجاء في البيان المنشور، مساء الأحد: “نحن عبير الأكرمي ودلال الأكرمي نقر ونعترف أنه وبعد خلاف مع ابنة خالتنا الفنانة أمل عرفة قمنا بإرسال الفويسات لصديق في لبنان فتسربت لتنشر على الصفحات المغرضة… ونتحمل مسؤولية ما حصل، ونعتذر علنًا لخالتنا الفنانة أمل عرفة ولابنتها مريم عمايري عمّا لحق بهما من أذى”.

كما أشار الاعتذار العلني إلى أن الصفحة التي نشرت التسجيلات حاولت مساومة أمل ماديا مقابل حذف المواد، إلا أن الأخيرة رفضت الأمر وتوجّهت إلى القضاء، ليُختتم الاعتذار بشكر أمل على “نُبلها وتنازلها عن حقها في القضية”.

من جانبها، نشرت أمل عرفة البيان عبر خاصية “ستوري” في “إنستغرام” وكتبت: “القصة أكبر من اعتذار، بس كرامة لتراب أبي أسقطت حقي.. أنا سامحت.. ومنكن لله هو اللي عنده الأمر بعد الظلم الكبير اللي تعرضت له بنتي”.

تأتي هذه التطوّرات بعد أيام من انتشار تسجيل صوتي منسوب إلى مريم عمايري، ظهرت فيه تهاجم بكلمات نابية قريبة لها، على ما يبدو لتطاولها على والدتها وهو ما تسبّب بتفاعل كبير، وفتح نقاشاً واسعاً حول الخلافات العائلية الخاصة.

فيما تدخلت عرفة مؤكدة دعمها لابنتها، وداعية إياها لأن تبقى قوية.