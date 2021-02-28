اعتراف لافت من أوبرا وينفري حول كواليس حوارها مع الأمير هاري وزوجته

أدلت الإعلامية الأمريكية، أوبرا وينفري، باعتراف مثير بشأن كواليس حوارها المنتظر إذاعته، والذي أجرته مع الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل، ويعد الأول لهما بعد تخلليهما عن صفتهما الملكية.

وكشفت مقدمة البرامج، غايل كينغ، الصديقة المقربة لأوبرا أن الأخيرة أخبرتها أن لقائها التلفزيوني مع هاري وميغان، والذي سيذاع في 7 مارس/آذار المقبل هو أفضل مقابلة لها في مشوارها الإعلامي الطويل، بحسب مجلة “بيبول” الأمريكية.

وتابعت كينغ (66 عاما) لمشاهديها: “نريد أن نذكركم أن هاري وميغان يتحدثان إلى أوبرا، إنها أول مقابلة إذاعية كبيرة بينهما منذ تخليهما عن واجباتهما الملكية الكبرى، ولقد سمعت من مصادر موثوقة نقلا عن أوبرا شخصيا أنها أفضل مقابلة أجرتها على الإطلاق”.

وعبرت غايل كينغ عن فضولها بشأن ما ستتضمنه المقابلة المنتظرة، وتابعت: “أعتقد أنها تحمل شيئا”.

وستبدأ مقابلة أوبرا وينفري مع ميغان ماركل، التي ستتحدث عن “كل شيء بداية من الدخول إلى الحياة كعمل ملكي، والزواج والأمومة، والعمل الخيري، إلى كيفية تعاملها مع الحياة تحت ضغط جماهيري مكثف”، بحسب بيان من شبكة “سي بي إس”.

بعد ذلك، سينضم زوجها الأمير هاري إلى المقابلة للإجابة مع ميغان ماركل عن أسئلة حول انتقالهما إلى الولايات المتحدة وآمالهما في المستقبل.

يشار إلى أن المقابلة التلفزيونية ستذاع قبل أسابيع قليلة فقط من الذكرى السنوية الأولى لإنهاء الأمير هاري وميغان ماركل لأدوارهما كأفراد في العائلة الملكية في 31 مارس.

ووصفت شبكة “سي بي إس” الأمريكية المقابلة بأنها “محادثة حميمية”.

يشار إلى أن أوبرا وينفري صديقة شخصية لميغان ماركل، وحضرت حفل زفافها الملكي في مايو/ أيار 2018، وكانت هناك تكهنات وقتها بأنها تجري مقابلة معها والأمير هاري.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الأمير هاري ودوقة ساسكس ميغان ماركل، الأحد 14 فبراير/ شباط الجاري، عن انتظارهما لمولودهما الثاني، وفقا لما نشره موقع “بي بي سي” البريطانية.