اعتزال ميسي.. مدرّب الأرجنتين يضاعف الغموض

لا تزال أنباء اعتزال اللاعب الارجنتيني ليونيل ميسي، تشغل حيّزا كبيرا من اهتمام وسائل الاعلام العالمية وجماهير كرة القدم، ولعلّ ما زاد الغموض حول قضية اعتزاله ما صرّح بها مؤخّرًا المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، ليونيل سكالوني.

وكان ميسي قد قال، في وقت سابق، إنه سيعيد التفكير في بعض الأمور عقب كأس العالم 2022، والتي يبدو أن منها مشواره الدولي مع منتخب الأرجنتين.

وفي تصريحات للصحفيين قبل لقاء الأرجنتين والإكوادور، المقرر له الثلاثاء قال “سكالوني”: “ميسي سيجلس ويفكر كما يفعل دائماً، وهذا ما قاله، وأنا لم أدخل رأسه لأعرف كيف يفكر”.

كذلك، طالب مدرب الأرجنتين جماهير الألباسيلستي بالاستمتاع بليو الآن لأنه سيعتزل يوماً ما دون الإشارة لوقت محدد، مضيفا: “أنتم فقط عليكم الاستمتاع بما يقدمه ميسي، لأن قانون الحياة يقول إن هذا الأمر -اعتزال ميسي- سيحدث يوماً ما”.

واشار الى انه : “لا فائدة لنا الآن من التفكير في ما سيحدث بعد كأس العالم”، تعليقاً على مقولة ليو بأنه سيعيد التفكير في بعض الأمور بعد المونديال.

وتجرى قرعة كأس العالم 2022 الجمعة المقبل في العاصمة القطرية الدوحة، حيث ينتظر رفاق البرغوث معرفة مصيرهم في البطولة التي ستلعب من 21 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/كانون الأول.

يذكر أن ميسي خاض على مدار مسيرته الدولية من 2005 إلى 2022 نحو 159 مباراة دولية سجل خلالها 81 هدفاً وفاز مع التانجو بذهبية أولمبياد بكين في كرة القدم عام 2008، وكوبا أمريكا 2021، بالإضافة للتأهل لنهائي كأس العالم 2014.