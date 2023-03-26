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اعتقال الممثل الأمريكي جوناثان ميجورز بتهمة الاعتداء على امرأة

منذ 3 دقائق
الممثل الأمريكي جوناثان ميجورز

الممثل الأمريكي جوناثان ميجورز

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اعتُقل الممثل جوناثان ميجورز في نيويورك سيتي في مطلع الأسبوع لاتهامه بالاعتداء بالضرب والتحرش مما أدى إلى سحب الجيش الأمريكي إعلانات جديدة يظهر بها الممثل نجم فيلم “كريد 3”.

وقالت الشرطة ومحامي ميجورز إن ميجورز اعتُقل صباح أمس السبت في مانهاتن عقب نزاع أسري. وقدم ميجورز إحدى الجوائز في حفل جوائز الأوسكار بصحبة مايكل بي. جوردان البطل الآخر لفيلم “كريد 3”.

وقالت إدارة شرطة نيويورك إن امرأة تبلغ من العمر ثلاثين عاما تعاني من إصابات طفيفة في رأسها وعنقها نُقلت إلى المستشفى في حالة مستقرة. ومثل ميجورز (33 عاما) أمام المحكمة عندما استدعته في وقت لاحق أمس السبت وأُخلي سبيله من دون كفالة.

وجرى اتهامه في دعوى جنائية بالتعدي بضرب امرأة على وجهها، ما تسبب في جرحها خلف أذنها، وبجذبها من يدها وعنقها، ما تسبب في إحداث رضوض بهما.

وقال الجيش الأمريكي إنه سيسحب بشكل مؤقت حملة إعلانية جديدة يظهر بها ميجورز.

وقالت لورا دي فرانشيسكو المتحدثة باسم مكتب التسويق المؤسسي بالجيش في بيان “على الرغم من أن السيد ميجورز بريء حتى تثبت إدانته، تملي علينا الحيطة أن نسحب إعلاناتنا حتى يكتمل التحقيق في هذه المزاعم”.

وبزغ نجم ميجورز في فيلم (ذا لاست بلاك مان إن سان فرانسيسكو) “آخر رجل أسود في سان فرانسيسكو” إنتاج 2019 وظهر في فيلم (آنت مان اند ذا واسب: كوانتامينا) “الرجل النملة والدبور: جنون الكم” الذي عرض هذا العام.

    المصدر :
  • رويترز

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