اعتقال عارضة الأزياء العراقية داليا فرهود في ليبيا

أعلن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب التابع لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، اعتقال صانعة المحتوى وعارضة الأزياء العراقية داليا فرهود ووجودها في سجونه، بعد أيام من الإعلان عن اختفائها واختطافها على يد مجموعة مسلحة في مقر سكناها في العاصمة طرابلس.

وقال المتحدث الرسمي باسم جهاز الردع أحمد سالم، إن فرهود “ليست مخطوفة كما يروج البعض، بل موقوفة بطريقة رسمية وبعلم من النيابة العامة”، مشيراً إلى أن سبب اعتقالها انتهاكها للخصوصية ونشرها محتوى لا يتناسب مع المجتمع الليبي.

وقال سالم في تصريحات صحافية، ليل السبت، إن فرهود تخضع للتحقيق، وسيتم إحالتها على النيابة مع التحفظ على اتهامها في قضية أخرى، من دون أن يفصح عن القضية الأخرى.

يأتي ذلك فيما يبدو ردا على بيان لوزارة الخارجية العراقية، استنكرت فيه واقعة اختطاف الممثلة العراقية داليا فرهود من مقر إقامتها في طرابلس على يد مجموعة مسلحة، موضحة أنها تتابع باهتمام مع السلطات الليبية للتعرف على مصيرها.

وأعلن عن اختطاف فرهود من منزلها بمنطقة جنزور غرب العاصمة طرابلس، واقتيادها إلى جهة غير معلومة، منذ ليل الخميس الماضي، قبل أن يتم تحميل المسؤولية جهاز الردع ذي النفوذ الواسع مسؤولية اختطافها واحتجازها.

وتقيم فرهود مع أسرتها في طرابلس منذ عام 1998، وهي صانعة محتوى مشهورة تهتم بنشر العروض الخاصة بالموضة والأزياء على صفحاتها الخاصة على موقعي فيسبوك وتويتر.