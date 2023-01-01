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بالفيديو.. اعجاب واسع ببائعة فطائر مغربية تتحدث 3 لغات

منذ 37 دقيقة
آخر تحديث: 1 - يناير - 2023 1:04 مساءً
علم المغرب

علم المغرب

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نالت امرأة مغربية تبيع الفطائر في مدينة مراكش، إعجابا واسعا، في الآونة الأخيرة، بعدما ظهرت وهي تتحدث الإنجليزية مع سائح برتغالي حرص على توثيق المحادثة من خلال مقطع فيديو.

وتداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي، الفيديو الذي يظهر لطيفة نجوي، وهي امرأة في الخمسين من العمر، بينما كانت تعرض على السائح البرتغالي، فطيرة تبيعها في المحل تُعرف محليا باسم “المسمن”.

لطيفة نجوي

بائعة الفطائر المغربية لطيفة نجوي

واستطاعت البائعة، أن تسأل السائح حول مواصفات الفطيرة التي يريدها، وما إذا كان يأكلها بطعم حار، ثم استفسرته عن المكونات التي يريدها.

وتبيع المرأة، ما يعرف بـ”المسمن المعمر”، وهو فطيرة تضم عدة طبقات رقيقة، يجري حشوها بمكونات مثل الزيتون والبصل والشحم.

وإثر انتشار الفيديو، أجرت لطيفة عدة مقابلات مع منابر محلية، قائلة إنها تتحدث الفرنسية بشكل أفضل، لكنها تتواصل بالإنجليزية في حدود ما يتيحه العمل، فضلا عن قدر من اللغة الإسبانية.

ونالت لطيفة التي فتحت محل الفطائر خلال عام 2022، إعجابا لأنها استطاعت أن تتواصل بطريقة سلسلة مع السائح الذي قال إنه أعجب بلطلف البائعة.

وقالت البائعة إنها حرصت على تعلم اللغات الأجنبية لأنها تحتاج إلى ذلك، بحكم عملها “إذ لا يعقل أن تطلب من الناس أن يأتوا إليك حتى يترجموا ما يقوله الزبائن”.

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