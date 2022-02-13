اغتصب ابنتي شقيقه بعدما قتله.. جريمة لا تُصدّق في العراق

في جريمة هزّت الأوساط العراقية، أعلنت السلطات اعتقال رجل متهم بقتل شقيقه واغتصاب ابنتيه الكبرى 15 عاماً والصغرى 12 عاماً.

وفي التفاصيل، كشفت قيادة عمليات بغداد في بيان مساء السبت أن المعتقل اعترف خلال التحقيق الأولي أنه اغتصب فعلاً ابنتي أخيه، بعدما قتل والدهما قبلها.

كما أوضحت أن قوة عسكرية تمكنت من اعتقال المتهم في منطقة النهروان جنوبي بغداد، وكان معه “بندقية كلاشنكوف”.

إلى ذلك، تبيّن أن المجرم يتعنف ابنه البالغ من العمر 9 سنوات، حيث ظهرت عليه آثار كدمات بوجهه وانحناء في الظهر.

أما والدة الموقوف فأكدت أنها علمت بما قام به ابنها، لكنها وقفت عاجزة أمام فعلته. وأضافت أن والدة البنتين أيضاً لم تستطع إيقافه عن جرائمه بحق ابنتيها.

وشرحت الضحية الكبرى البالغة من العمر 15 عاماً، أن عمها كان يستحوذ عليها بعلم والدتها التي سباها أيضاً بعد قتل زوجها، كاشفة أنه استخدم أبشع وسائل التعذيب والاغتصاب بحقها وحق شقيقتها التي لا تبلغ من العمر سوى اثني عشر عاما.

وأوضحت العائلة أن المتهم هددهن بالقتل في حال الإفصاح عما يقوم به، خصوصاً لو أوصلوا الخبر للسلطات.

يشار إلى أن تلك الجريمة أثارت غضباً واسعاً بالشارع العراقي وسط مطالبات بإنزال أقصى العقوبات بحق المجرم.