افتتاح الدورة 15 لمعرض أربيل الدولي للكتاب

انطلق معرض أربيل الدولي للكتاب في إقليم كردستان العراق، الأربعاء، في دورته الخامسة عشر تحت شعار (حاضر وحضارة) بمشاركة أكثر من 350 دار نشر من 18 دولة.

حضرت مراسم الافتتاح ممثلة الأمم المتحدة في العراق جنين هينيس-بلاسخارت وعدد من المسؤولين على رأسهم مسعود برزاني رئيس إقليم كردستان العراق السابق.

ويمتد المعرض الذي تنظمه مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون حتى الثامن عشر من مارس آذار ببرنامج فعاليات يشمل تسع ندوات يومية إضافة إلى جلسات حوارية ومعارض فنية وأمسيات شعرية وحفلات فنية.

ومن أبرز ضيوف المعرض هذا العام الأكاديمي والروائي التونسي شكري المبخوت، والصحفي المصري إبراهيم عيسى، والكاتب السوري هاشم صالح، والروائية الإماراتية ريم الكمالي.

وكانت آخر دورة للمعرض عُقدت في 2019 قبل أن يتوقف بسبب تداعيات تفشي جائحة كورونا.