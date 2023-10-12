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افتتاح فيلم "حسن المصري" في بيروت

منذ ساعة واحدة
هنادي عيسى
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افتتح فيلم “حسن المصري” في صالات “سينما سيتي” في أسواق بيروت بحضور المخرج سمير حبشي والأبطال اللبنانيين دياموند بو عبود وجينفر عازار وجاد أبو علي، وبحضور حشد من الممثلين والشخصيات الفنية والاجتماعية والاعلامية الذين أثنوا على الفيلم.

اخرج فيلم “حسن المصري” سمير حبشي عن قصة نورا لبيب وسيناريو وحوار لسمر طاهر، صُوِّر بين لبنان ومصر، مع فريق تقني لبناني، وتولى إدارة التصوير ميلاد طوق، وهو من بطولة أحمد حاتم، دياموند بو عبود، لينا صوفيا بن حمّان، جينفر عازار، جاد أبو علي، مراد مكرم، فريال يوسف وغيرهم.

يروي فيلم “حسن المصري” قصة حسن المصري، وهو مسؤول حراسات خاصة يسافر إلى حبيبته في لبنان هرباً من الماضي، ويعمل في شركتها للحراسة والتأمين، ليتورط بعدها مع أحد أكبر تجّار السلاح ويخوض مهمة انتحارية.

انتج فيلم “حسن المصري” شركة “أفلام مصر العالمیة” (يوسف شاهين وكابي خوري)، وقد انطلق عرض الفيلم في كافة الصالات اللبنانية في ١٢ تشرين الاول / اكتوبر ٢٠٢٣، بعد افتتاحه في مصر في ٤ الجاري.

كما اطلقت شركة “أفلام مصر العالمية” أغنية “ولا بختار” للمطرب علي لوكا، كأغنية رسمية للفيلم.

يذكر أن فيلم “حسن المصري” هو الفيلم ثالث تعاون بين المخرج سمير حبشي مع شركة “أفلام مصر العالمیة” بعد الفيلم الوثائقي “سيدة القصر” (قصة نظيرة جنبلاط) سنة 2002، والروائي الطويل “دخان بلا نار” سنة 2008.

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