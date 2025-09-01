افتتاح مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي بعرض "انتصار حورس" في دورته الثانية والثلاثين

انطلق مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثانية والثلاثين، اليوم الاثنين، على المسرح الكبير لدار الأوبرا المصرية بمشاركة 20 عرضا عربيا وأجنبيا.

وقدم المهرجان في الافتتاح عرض (انتصار حورس) لفرقة الرقص المسرحي الحديث من إخراج وليد عوني والمُستَلهَم من نص مدون على إحدى جداريات معبد إدفو، ويجسد الصراع الأبدي بين الخير وقوى الشر.

وشمل حفل الافتتاح تكريم مجموعة من فناني وصناع المسرح منهم الناقد الفرنسي باتريس بافيس والمخرج الإنجليزي روفوس نوريس والكاتب القطري حمد الرميحي والممثل اللبناني رفيق علي أحمد والممثل المصري صبري فواز والممثلة المصرية حنان يوسف.

وقال وزير الثقافة المصري أحمد فؤاد هنو إن “الاحتفاء بالمسرح التجريبي هو احتفاء بروح المغامرة، وبالجرأة في الخروج عن المألوف، وتطلع إلى آفاق لم تكتشف بعد، وهو أيضا تأكيد على أن المسرح مهما تغيرت الأزمنة وتبدلت الوسائل سيظل أكثر الفضاءات صدقا في التعبير عن جوهر الإنسان وسعيه الدائم نحو الجمال والمعنى”.

يشمل برنامج المهرجان الممتد حتى الثامن من سبتمبر أيلول عروضا من مصر وتونس والعراق والسعودية والإمارات وقطر والبحرين وإسبانيا ورومانيا وأرمينيا وإيطاليا واليونان والولايات المتحدة.

كما ينظم المهرجان ورش تدريب في النقد والمكياج والإلقاء والأداء الحركي واستخدام الذكاء الاصطناعي في التصميم المسرحي.

ويعقد المهرجان سلسلة ندوات ضمن (المحور الفكري) الذي يقام تحت عنوان “المسرح وما بعد العولمة” بمشاركة باحثين من مصر والعراق والكويت والجزائر والسعودية ولبنان والسودان وتونس وألمانيا وإنجلترا واليونان وصربيا ورومانيا.

ويصدر المهرجان 11 كتابا عن التجريب في المسرح وروافده، ومفهوم الدراماتورجيا، وصناعة المسرح الرقمي، وغيرها من الموضوعات.