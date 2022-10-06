اقتراب نهاية أزمة غريزمان وبرشلونة

أشار تقرير صحفي إلى اقتراب نهاية أزمة المهاجم الفرنسي “أنطوان غريزمان”، لاعب برشلونة والمُعار لصفوف أتلتيكو مدريد، خلال الفترة المقبلة.

وتنتهي إعارة غريزمان لأتلتيكو، بنهاية الموسم الجاري، مع وجود شرط إلزامي يجبر أتلتيكو على شراء اللاعب، مقابل 40 مليون يورو، إذا تجاوز نصف ساعة في 50% من المباريات التي يشارك بها.

وسعى أتلتيكو مدريد الى تجنب هذا الشرط، من خلال الدفع باللاعب، بعد الدقيقة 60 في معظم المباريات هذا الموسم، باستثناء مباراتين فقط، كانتا أمام ريال مدريد وكلوب بروج، وخسر فيهما الفريق.

ونشر خبير الانتقالات الشهير “فابريزيو رومانو” على حسابه الشخصي على “تويتر”: “جميع الأطراف الآن في صفقة غريزمان لديهم الثقة بالتوصل لاتفاق قريبا”.

وأضاف: “برشلونة سيحصل على 20 مليون يورو، بالإضافة إلى 2 مليون يورو أخرى كمتغيرات إضافية، للموافقة على بيع غريزمان نهائيا لأتلتيكو مدريد. غريزمان فقط يريد البقاء في صفوف أتلتيكو مدريد”.