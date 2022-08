اكتشاف أثري في مقبرة عمرها ألفي عام ببريطانيا

أعلن علماء الآثار، العثور على نحو 40 هيكلا عظميا مقطوعة الرأس، من بين 425 رفاتا عثر عليها في مقبرة رومانية في جنوب إنجلترا.

وتوصل فريق من حوالي 50 عالم آثار إلى هذا الاكتشاف خلال أعمال التنقيب في فليت مارستون، بالقرب من أيليسبري، باكينغهامشير، على مسار خط مشروع السكك الحديدية عالي السرعة، الذي يجري بناؤه حاليا، والمسمى “هاي سبيد 2” (HS2).

وأمضى علماء الآثار في الاتحاد المعروف باسم “كوتسوولد- أكسفورد -علم الآثار ما قبل البناء”، أو COPA، عاما في حفر موقع الدفن الذي يبلغ عمره 2000 عام تقريبا والمستوطنة المجاورة، والتي تقع في شارع أكيمان (Akeman Street)، وهو طريق روماني رئيسي.

وتعد المقبرة الأكبر من نوعها المعروفة من باكينغهامشير، حيث عثر على رفات 425 فردا، وقع قطع رؤوس نحو 10% منهم. وفي العديد من الحالات الأخيرة، وُجد أن الرأس المقطوعة وُضعت بين ساقي الشخص أو بجوار قدميه.

وقال علماء الآثار إن أحد التفسيرات يمكن أن يكون أن الهياكل العظمية مقطوعة الرأس كانت تعود لمجرمين أو منبوذين، على الرغم من أن قطع الرأس كان “طقسا طبيعيا، وإن كان هامشيا، للدفن” خلال الفترة الرومانية المتأخرة.

HS2 #archaeology discoveries are revealing more about life in the #Roman town at Fleet Marston. As well as uncovering 425 burials, they included: 1,200 coins, weights, spoons, pins, brooches, dice, and bells, at the site near #Aylesbury. Learn more: https://t.co/SD2vHgeXVf pic.twitter.com/UjwmCSVLjY

— HS2 Ltd (@HS2ltd) February 5, 2022