اكتشاف أقدم مصنع للجعة بالعالم في مصر

أعلنت بعثة أثرية مصرية أمريكية مشتركة، اليوم السبت عن كشف أثري فريد في منطقة شمال أبيدوس التابعة لمحافظة سوهاج جنوبي مصر، وهو عبارة عن أقدم مصنع لصناعة الجعة عالي الإنتاج في العالم.

وقال وزارة السياحة والآثار المصرية في بيان لها نشرته على صفحتها على موقع فيسبوك، إن بعثة الآثار المصرية-الأميركية المشتركة والعاملة في منطقة “شمال أبيدوس” بسوهاج “توصلت إلى الكشف عما يعتقد أنه أقدم مصنع لصناعة الجعة عالي الإنتاج في العالم”.

ونقل البيان عن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصري مصطفى وزيري أن المصنع “يرجح أنه يرجع إلى عصر الملك نعرمر (نارمر)”، وهو من أقدم ملوك مصر الفراعنة (3273 و2987 قبل الميلاد) من عصر الأسرات المبكر.

وأفاد البيان أن عددا من علماء الآثار البريطانيين سبق ان اكتشفوا ما يشير إلى هذا المصنع في بداية القرن العشرين بدون تحديد موقعه بدقة، حتى تمكنت البعثة الحالية من إعادة تحديد موقعه وكشف محتوياته.

ويتكون المصنع، بحسب البيان، من ثمانية قطاعات كبيرة كانت تستخدم كوحدات لإنتاج الجعة، ويحتوي كل قطاع على “حوالى 40 حوضا فخاريا منتظمة في صفين لتسخين خليط الحبوب والماء”.

ونقل البيان عن رئيس البعثة الدكتور ماثيو آدمز أن الدراسات أثبتت أن المصنع كان ينتج أكثر من 22 ألف لتر من الجعة في المرة الواحدة.

وأضاف آدامز أن المصنع قد يكون بُني في هذا المكان من أجل “الطقوس الملكية التي كانت تتم داخل المنشآت الجنائزية الخاصة بملوك مصر الأوائل”، وخصوصا أنه عُثر خلال أعمال الحفر في تلك المنشآت على أدلة استخدام الجعة في “طقوس تقديم القرابين”.

يذكر أنه في العام 2015، اكتشف علماء آثار في موقع في محيط تل أبيب قطعا أثرية تعود إلى خمسة آلاف عام كانت تستخدم في صناعة الجعة في العصر الفرعوني.

وقال بيان صادر عن سلطات الآثار الإسرائيلية آنذاك إن “البيرة كانت المشروب الوطني في مصر (..) وكان الشعب المصري يستهلكها بصرف النظر عن العمر والجنس والوضع الاجتماعي”.

وتسعى مصر باستمرار للترويج لتراثها الفرعوني عن طريق هذه الاكتشافات من أجل إنعاش قطاع السياحة الذي تلقى ضربات متتالية بسبب عدم الاستقرار السياسي والأمني في البلاد منذ إسقاط الرئيس الراحل حسني مبارك قبل عقد.

ولم يكد هذا القطاع يبدأ بالتعافي عام 2019 حتى تلقى ضربة جديدة بسبب جائحة كوفيد-19.

وكان يُنتظر أن يزور مصر نحو 15 مليون سائح في 2020، مقابل 13 مليونا العام السابق. لكن حركة السياحة تراجعت بنسبة كبيرة بسبب الأزمة الصحية العالمية.