اكتشاف ثعبان نادر في فيتنام!

اثناء تجول باحثون في الغابة الكارستية في فيتنام لمسح الكائنات في المنطقة، اكتشفوا نوعا جديدا من الثعابين المختبئة والتي تتميز بنمط المقياس الفردي وتتألق بألوان قزحية مذهلة.

ولا يوجد لدى الثعبان مستقبلات الضوء الساطع في عينيه، ما دفع الفريق إلى تحديد أنه يختبئ في الأرض أو يزحف تحت الحطام على أرضية الغابة. إنه أيضا جزء من جنس نادر من الثعابين المخبأة، التي تشعبت من الشجرة التطورية في وقت أبكر بكثير من المجموعات الأخرى.

وحقق الاكتشاف باحثون من المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي التابع لمؤسسة سميثسونيان ومعهد البيئة والموارد البيولوجية في أكاديمية فيتنام للعلوم والتكنولوجيا، وفقا لمجلة Smithsonian.

وقام الفريق بتسمية النوع الجديد تكريما لأمين Smithsonian المتقاعد للزواحف والبرمائيات، جورج زوغ، وزوجته باتريسيا زوغ.

ويشتهر جورج بمساهمته في توجيه الطلاب، ودعمته باتريسيا في كل خطوة في حياته المهنية.

وعُثر على الثعبان النادر المسمى Achalinus zugorum فوق طريق صغير من الحصى بالقرب من قرية صغيرة، وهو النوع الوحيد المعروف من نوعه.

