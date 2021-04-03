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اكتشاف جثة منتجة في هوليوود تحت قمامة مطبخها بعد 6 أشهر على اختفائها

3 - أبريل - 2021
جثة

جثة

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أعلنت الشرطة الأمريكية، الخميس الماضي، العثور على مصممة الإنتاج في هوليوود، الحائزة على جائزة “إيمي”، إيفلين ساكاش ميتة في منزلها في حي كوينز.

وبحسب بيان الشرطة، فقد عُثر على جثة ساكاش، البالغة من العمر 66 عاما، والتي كانت معروفة بكونها مكتنزة، تحت كومة من القمامة في مطبخها، بحسب شبكة “سي بي إس” الأمريكية.

ولم تشاهد إيفلين ساكاش منذ 30 أيلول الماضي، وتم الإبلاغ عن اختفائها للشرطة في تشرين الأول.

ووفقا للشرطة، فقدتم العثور على جثة سكاش بواسطة شقيقتها، التي استأجرت طاقما لتنظيف المنزل والبحث عنها.

وأفادت الشرطة أن شقيقة ساكاش وعمال النظافة عثروا على جثتها بعد ظهر الثلاثاء الماضي.

ولم يحدد الطبيب الشرعي سبب وفاة إيفلين ساكاش.

ومن أهم الأعمال الفنية التي قامت بها إيفلين ساكاش بها كمصممة إنتاج أفلام “Mermaids”، الذي صدر عام 1990، ومن بطولة شير وواينونا رايدر، وفيلم “Still Alice” من إنتاج عام 2014 ، وفازت بجائزة “داي تايم إيمي” في عام 2003 عن عملها في فيلم “Between the Lions”، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

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