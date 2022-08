اكتشاف جثة منتجة في هوليوود تحت قمامة مطبخها بعد 6 أشهر على اختفائها

أعلنت الشرطة الأمريكية، الخميس الماضي، العثور على مصممة الإنتاج في هوليوود، الحائزة على جائزة “إيمي”، إيفلين ساكاش ميتة في منزلها في حي كوينز.

وبحسب بيان الشرطة، فقد عُثر على جثة ساكاش، البالغة من العمر 66 عاما، والتي كانت معروفة بكونها مكتنزة، تحت كومة من القمامة في مطبخها، بحسب شبكة “سي بي إس” الأمريكية.

ولم تشاهد إيفلين ساكاش منذ 30 أيلول الماضي، وتم الإبلاغ عن اختفائها للشرطة في تشرين الأول.

ووفقا للشرطة، فقدتم العثور على جثة سكاش بواسطة شقيقتها، التي استأجرت طاقما لتنظيف المنزل والبحث عنها.

وأفادت الشرطة أن شقيقة ساكاش وعمال النظافة عثروا على جثتها بعد ظهر الثلاثاء الماضي.

Loved ones of Emmy-winning set designer Evelyn Sakash have spoken out after she was found dead in her home: "She had a full life. She was so extraordinarily talented." 💔https://t.co/Bpi93rKesH pic.twitter.com/OA7UcevUr4

— E! News (@enews) April 1, 2021