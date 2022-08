اكتشاف مومياء خروف عمرها 1600 عام

أعلن باحثون عن اكتشاف بقايا خروف محنطة في منجم ملح في إيران، حافظت على الأنسجة الرخوة التي لا تزال ملتصقة بالعظام، وفقا للخبراء.

وقام فريق دولي من علماء الوراثة وعلماء الآثار بسلسلة الحمض النووي من مومياء الخروف التي يبلغ عمرها 1600 عام، والتي عُثر عليها في منجم الملح الإيراني القديم شهراباد، على بعد حوالي 230 ميلا من طهران في مقاطعة زنجان.

وكُشف عن ممارسات تربية الأغنام في ذلك الوقت، وكيف يمكن للتحنيط الطبيعي أن يؤدي إلى تدهور الحمض النووي، وفقا للفريق الذي يقوده علماء الوراثة من كلية ترينيتي في دبلن.

وهذه العملية الطبيعية، حيث يُزال الماء من الجثة، مع الحفاظ على الأنسجة الرخوة التي يمكن أن تتحلل لولا ذلك، شوهدت في بقايا بشرية من المنجم.

وفي حين أن الحمض النووي القديم عادة ما يتلف ويتفتت، ما يجعل من الصعب دراسته، وجد الفريق أن الحمض النووي لمومياء الخروف هذا “محفوظ جيدا للغاية”.

