اكتشفا اصابتهما بالسرطان في الأسبوع نفسه.. فقرّبا موعد زفافهما!

قرّر ثنائي اميركي ان يقرّبا موعد زفافهما بعدما اكتشفا انهما مصابان بالسرطان في خلال ٨ ايام.

“كلاي سلينك” و” ماريا نيليسين” من ولاية ميشيغن الاميركية، التقيا عندما كانا في الثانوية، ودخلا حينها في علاقة عاطفية.

وبعدها واجهت “ماريا” مشكلة صحية في شباط ٢٠٢٠، ما ادى الى مكوثها في المستشفى في شيكاغو حيث لم يفارقها خطيبها، وادركا انهما اصبحا ثنائيا غير قابل للانفصال، وفق صحيفة اندبندنت.

وقال الثنائي ان شيئا في علاقتهما تغير في الفترة التي قضياها في المستشفى.

وقد تقدم “كلاي” بعرض الزواج في ديسمبر ٢٠٢٠، وقد قال الثنائي انهما كانا مستمتعين بالخطبة الطويلة، ويخططان للزواج في ١٠ تموز 2022.

غير انهما قررا ان يقربا موعد الزفاف شهرين من الموعد الأساسي، بعدما اكتشفت ماريا اصابتها بسرطان المبيض، كذلك علم خطيبها “كلاي” بأن لديه سرطان الدم بعد ٨ ايام فقط.

” تلقيت اتصالا في ١١ كانون الثاني، يعلمني الطبيب من خلاله انني مصابة بسرطان المبيض”. تقول ماريا البالغة من العمر ٢٣ سنة.

وبعد ٨ ايام، اكتشف “كلاي” البالغ من العمر ٢٤ سنة انه مصاب باللوكيميا. يقول: “تلقيت اتصالا من طبيبي عند الساعة الثامنة، اذ قال لي اني مصاب باللوكيميا”.

وكانت حالة الشاب تستدعي المعالجة فورا. وفيما امضى ٤٠ يوما في المستشفى، ماريا دخلت في عملية تجميد البويضات، قبل ان تتلقى العلاج.

وبدلا من ان يمضي الثنائي رحلة العلاج بحزن وخوف، ركزا على تمضية الوقت سويا يخططان للمستقبل. يقول سلانك: “لمَ الحزن؟ان كنت حزينا ومحبطا وسلبيا، فكل شي سيكون أسوأ”.

ولضمان قضاء مزيد من الوقت سويا، قرر الثنائي ان يقربا موعد الزفاف ليصبح في نيسان.

“قررنا ان نقرب موعد الزفاف، حتى نكون متزوجين في الوقت الذي سأكمل فيه علاجي. وحينها تكون ماريا الى جانبي للاعتناء بي، ونستطيع ان نتخطى ذلك الجزء الصعب سويا”. يقول “كلاي”.

وتقول ماريا:” لن يتغير شيء. وسيكون يوم الزفاف مميزا رغم كل شيء”.